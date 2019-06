Zorluoğlu: "Risk taşıyan binaları bir ay içinde tespit edeceğiz" (1)

DUYGU AVUNDUK - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Valilik uhdesinde belediyemizin de yakından destek vereceği bir komisyon kuruyoruz. Trabzon'daki tüm ana dere vadilerinde risk taşıyan binaları bir ay içinde tespit edeceğiz. Bunları risk gruplarına göre ayıracağız ve en acillerinden başlayarak yıkacağız." dedi.

Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 Haziran'da Araklı ilçesi Çamlıktepe ile Yeşilyurt mahallelerinde yaşanan sel ve heyelanların ardından, devletin ilgili birimlerinin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Bölgede ortalamanın altında, metrekareye yaklaşık 13 kilogram yağış düştüğünü belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Bölgedeki hadise farklı gelişti. Köyün yaklaşık kuş uçuşu 5 kilometre yukarısında, tepeden çok büyük bir kütle, daha önceki yağışlar sonucu toprağın yumuşamış olması nedeniyle koptu. Kayarak dere yatağına indi, sürüklendi, bir yerde set oluşturdu. Büyük bir basınçla beraber gelerek Çamlıktepe Mahallesi'nde dere yatağına yapılmış resmi ve özel yapıların yanı sıra çeşitli vesilelerle mahallede yaşayan insanlarımızı önüne katarak aldı götürdü. Bu olay neticesinde 10 vatandaşımız sele kapıldı ve kayboldu. 2 vatandaşımız da yaralı kurtuldu."

Sele kapılanlardan 7'sinin cansız bedenine ulaşıldığını, 3'ünü arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Zorluoğlu, olayda yaşamını yitirenlerden 3'ünün Büyükşehir, birinin Araklı belediyelerinin, diğerinin de DSİ'nin çalışanı olduğunu ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız meseleyle yakından ilgilendi"

Hadise yaşanır yaşanmaz olay yerine gittiklerini dile getiren Zorluoğlu, "Devletimizin en üst seviyesinden başlanarak bu olaya yakından ilgi gösterildi. Cumhurbaşkanımız meseleyle yakından ilgilendi. Olay akşamı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilçeye geldi. Araklı'da kurduğumuz kriz merkezinde onları ayrıntılı bilgilendirdik. Sabaha kadar orada birlikteydik ve yine günün ilk ışıklarıyla olay yerine giderek durumu yerinde tespit ettik." dedi.

Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle, en güçlü şekilde sel bölgesinde olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, devletin diğer kurumlarının da her türlü hazırlığını yaparak bölgede yer aldığını söyledi.

DSİ, AFAD, karayolları, jandarma, emniyet ve diğer ilgili kuruluşlarla olayın ilk anından itibaren gerekli koordinasyonun sağlandığına işaret eden Zorluoğlu, "Valimizin riyasetinde çok hızlı çalışma gerçekleştirildi. Oradaki yol, köprü, altyapı, içme suyu, elektrik gibi meselelere geçici çözümler bulduk. Kalıcı çözümler de bulacağız. Devletimiz çok güçlü, çok büyük bir devlet. Ancak oradaki 7 vatandaşımızı toprağa vermemiz ve 3 vatandaşın da bulunamaması bizi en çok yaralayan ve üzen taraf oldu." ifadelerini kullandı.

Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'nin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da olay yerine geldiğini anımsatan Zorluoğlu, Araklı Hükümet Konağı'nda kurulan kriz merkezinde sadece Çamlıktepe Mahallesi'ndeki sel felaketinin değil Doğu Karadeniz'in ele alındığını bildirdi.

"Artık bu tür felaketlerde ölümler olsun istemiyoruz"

Bakan Kurum başkanlığında yapılan toplantı sonrasında, dere yataklarındaki risk taşıyan binaların kaldırılması konusunda eylem planı hazırlandığını ifade eden Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karar aldık. Valilik uhdesinde belediyemizin de yakından destek vereceği bir komisyon kuruyoruz. Trabzon'daki tüm ana dere vadilerinde risk taşıyan binaları bir ay içinde tespit edeceğiz. Bunları risk gruplarına göre ayıracağız ve en acillerinden başlayarak yıkacağız. Hak sahiplerine TOKİ aracılığıyla inşallah yeni konutlar vereceğiz ama geçiş sürecindeki kira desteğini de sağlayacağız."

Zorluoğlu, yapılacak çalışmaya ilişkin "En azından bu tür vakalarda can kaybını tamamen ortadan kaldıracak ya da minimize edecek önemli bir tedbirdir ve biz bunda inşallah kararlıyız. Sayın Valimizin de başkanlığında ilimizde bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Trabzon'da artık bu tür felaketlerde ölümler olsun istemiyoruz." diye konuştu.

Denize kadar olan bölgelerde bu tür sel ve heyelan risklerinin minimize edilmesi için birçok kuruma görev düştüğünü anlatan Zorluoğlu, "Bunları da takip etmek, koordine etmek bizim işimiz. DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, bu bakımdan da eksik kalan hususları tamamlama yoluna gideceğiz. Birtakım setleme yapılması gereken yerler var. Belki heyelanla ilgili atılması gereken adımlar var. Bunları da yakından takip edeceğiz." dedi.

"Hummalı bir çalışma içindeyiz"

Trabzon il merkezinin de son yıllarda fazla yağış aldığına dikkati çeken Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde merkezden aldığımız bilgiye göre metrekareye yaklaşık 50-55 kilogram yağış gerçekleşti. Daha önceden Meteorolojinin bizi uyarması neticesinde, bütün ilçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız aracılığıyla vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak da daha yağış olmadan ekiplerimizi teyakkuz haline geçirerek şehrin değişik bölgelerinde konuşlandırdık. Riskli bölgelerimizde ekiplerimiz zaten hazırdı. Ekiplerimiz sağanak başladığı andan itibaren müdahale etti."

Kentin altyapı, özellikle yağmur suyu kanalları, kanalizasyon sistemi noktasında eksiklikleri olduğunu bildiklerini belirten Zorluoğlu, bunları süratle tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Trabzon'un denizi olan, dik sayılabilecek bir şehir olduğunu dile getiren Zorluoğlu, "Yukarıdan gelen suyun denize ulaşabilmesi lazım. Sahil boyunda eksiklerimiz nelerdir, hangi yapılarda sorun var, su neden denizle buluşamıyor? Bütün bunların da tespitlerini yapıyoruz. Hummalı bir çalışma içindeyiz. Devletimizin ve bakanlarımızın verdiği güç, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği destek çerçevesinde bunları söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, Trabzon'daki hizmetlerinde altyapıya öncelik vereceklerini, sahilde de çeşitli düzenlemelerde bulunarak vatandaşların denizle buluşmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.

