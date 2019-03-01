Zorluoğlu, Ortahisar'da Destek Turuna Çıktı

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesinin 1 ve 2 No'lu Beşirli mahallelerini gezerek esnaf ve vatandaşların desteğine talip oldu.

1 No'lu Beşirli Mahallesi'nde esnaf ziyaretleriyle başladığı programında, mahallede bulunan Beşirli Dolmuş Durağı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne de uğrayan Zorluoğlu, dolmuşçu esnafın sorunlarını dinledi. Kendisine iletilen sıkıntılar karşısında, 31 Mart'tan sonra büyükşehir belediyesinin yetkisi dahilinde gerekenlerin yapılacağını belirten Zorluoğlu, şoförlerin sorunlarını istişare ve ortak akıl ekseninde çözeceklerini dile getirdi.

AK Parti kurucu İl Başkanı İbrahim Keskin, eski AK Parti Trabzon milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, MHP Ortahisar İlçe Başkanı Murat Gedikli, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Cumhur İttifakı mensuplarının da eşlik ettiği Zorluoğlu, ilçedeki ziyaret ve temaslarına 2 No'lu Beşirli Mahallesi ile devam etti. Bir çay ocağında mahalle sakinleriyle çay içip hasbihal ederek, 31 Mart günü partisine ve şahsına yönelik destek talebinde bulunan Zorluoğlu, daha sonra Ortahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Selçuk Aydın Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Gün boyu Beşirli sokaklarında çok sayıda esnaf ve vatandaşla bire bir görüşmeler gerçekleştiren Zorluoğlu, göreve gelmesi halinde, karşılaştığı ilgiye layık olacağını ve hemşehrilerine gayretle hizmet edeceğini bildirdi.

Akşam saatlerinde ise kentteki bir otelde Trabzon Berberler ve Kuaförler Odası üyelerini bir araya getiren yardımlaşma ve dayanışma yemeğine katılan Zorluoğlu, yemek öncesi masaları dolaşarak davetlilerle selamlaştı. Oda başkanı Hayri Berber'in, berber ve kuaför esnafının sorunlarını dile getirdiği açış konuşmasından sonra davetlilere hitap eden Zorluoğlu, kendisini tanıtarak başladığı cümlelerini, idarecilik ve belediyecilik tecrübelerini anlatarak sürdürdü.

Büyükşehir belediye başkanı seçilirse birçok proje ve hizmetin yanında, belediyede hakim kılacağı yeni yönetim anlayışını en büyük projesi olarak nitelendiren Zorluoğlu, "Yeni yönetim anlayışımız 16 maddeden oluşuyor. Tamamını lansman programımızda paylaşacağız. Ancak, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşım izleyeceğimizi buradan bir kez daha ifade ediyorum. Bu şehrin her bir ferdinin büyükşehir belediye başkanı olacağım. Huzurlarınızda bunun sözünü veriyorum" dedi.

Trabzon'a geldiği günden bu yana sıklıkla istişare ve ortak akıl vurgusu yaptığını anımsatan Zorluoğlu, "Bu şehirde inşallah tüm toplumsal kesimlerle bir araya gelerek, sorunların taraflarıyla buluşmaya gayret göstereceğiz. Sorunun parçası olanı, çözümün de parçası yapacağız. Belediyede güler yüzlü bir yönetim oluşturmayı hedefliyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı kapısından çıkan insanların, gülerek, huzurla oradan ayrılmasına imkan sunacak bir yönetim anlayışını oluşturmak istiyoruz. Belediye ekibimiz; ehliyetli, liyakatli, ahlaklı ve erdemli, öte yandan vatandaşa gönlünün kapısını açabilen kişilerden müteşekkil olacak. En yakın çalışma arkadaşlarımızı ilçe belediye başkanlarımız oluşturacak. Ortahisar'da Ahmet Metin Genç, geçtiğimiz 5 yıllık dönemde çok iyi sınav verdi. İnşallah 5 yıl sonra bir araya geldiğimizde vatandaşlarımızın bizler için yine aynı güzel duyguları ifade ettiğini görmeyi Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA