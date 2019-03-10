Zorluoğlu'nun Turizm Projelerine Bakanlık Desteği

Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerini incelemek, sektör temsilcileri ve STK'larla istişarelerde bulunmak üzere dün kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'nun turizm alanındaki projelerini destekleyen açıklamalarda bulundu.

'365 Gün Turizm 4 Mevsim Trabzon' söylemlerini destekleyen açıklamaları ve projelerine yönelik ilgilerinden dolayı Bakan Ersoy'a teşekkür eden Zorluoğlu, "Kendileriyle Trabzon'a dair turizm projelerimizi istişare ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak kültür sanat faaliyetlerine yoğunluk ve destek vereceğimizi ifade ettik. Şehir merkezinde; Meydan bölgesi, Uzun Sokak ve Maraş Caddesi'nde sokak sağlıklaştırması kapsamındaki cephe giydirmeleri projemiz turizme önemli katkı yapacak. Bu anlamda Bakanımızdan destek istedik, önemli eksiğimiz olan Kültür Sanat Merkezi de dahil, sağ olsunlar tüm projelerimizi destekleyecekler" diye konuştu.

Bakan Ersoy'un özel sektörden önemli tecrübeleri olduğunu da anımsatan Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, "Bakanımızın tecrübelerinden ve bakanlık desteklerinden yararlanarak, Trabzon'da turizm sezonunu daha uzun sürelere yaymak ve turizm çeşitliliğini sağlamak konusunda gayret göstereceğiz. İstişare ve ortak akıl, memleketime geldiğimden bu yana işaret ettiğim konular. Turizmle alakalı projelerimizde de her aşamada turizm sektörünün temsilcileri ile bir araya geleceğiz. Projeleri istişare edip, birlikte hazırlayıp, birlikte uygulayacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA