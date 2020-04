Zorluoğlu'ndan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü mesajı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu ilk günden itibaren milletin güvenine layık olabilmek için büyük bir fedakarlık ortaya koyduğunu belirtti.

Emniyet teşkilatının her alanda 175 yıldır çok büyük hizmetler yürüttüğüne dikkati çeken Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Polisimiz bu milletin sadece öz evladı değil, aynı zamanda günlük hayatının da ayrılmaz bir parçası olmuştur. 175 yıldır her alanda çok büyük hizmetler yürüten emniyet teşkilatımız, bunları yaparken de hukuk devleti ve demokratik ilkelerden, hak ve özgürlükleri vatandaşlarımızın gerektiği gibi kullanmasından taviz vermeyen özelliği ile ön plana çıkmıştır. Çağdaş, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına her şartta özen gösteren teşkilatımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye gayret göstereceğiz."

Zorluoğlu, Türk Polis Teşklatı'nın gurur ve şerefle ortaya koyduğu hizmet anlayışına, koronavirüs salgını sürecinde yenilerini de eklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Polisimiz tüm görevlerinin yanında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında da çok büyük gayret göstermektedir. Yine her biri, şehirlerin kontrol noktalarında çok titiz bir çalışma örneği sergileyerek oluşabilecek tüm olumsuzlukları gidermek için özveriyle çalışmaktadır. Bu zor dönemin atlatılması adına gerçekleştirdikleri titiz ve gayretli çalışmalar nedeniyle değerli polislerimize gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarken, şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

