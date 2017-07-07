Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu belediyede ziyaret etti.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zorluoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretleri sürüyor. OSB Başkanı Şemsettin Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Murat Zorluoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi.



Vali Zorluoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi'ndeki makamında gerçekleşen ziyarette, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, Vali Zorluoğlu'na her iki görevinde başarı dileyip, kentin sanayisi ile ilgili bilgiler sundu.



OSB heyetinin ziyaretinden ötürü memnuniyetini dile getiren Vali Zorluoğlu da, Van'da sanayileşme konusunda bir atılım içerisinde olunması gerektiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama yönelik projelere destek vereceğiz. Van ekonomisini daha ileriye taşımak için çaba sarf etmeliyiz. Bu da birliktelikle yapılabilir. Hep beraber kent için, ülke için çalışacağız. Bu anlamda yatırımcının desteklenmesi gerekir. Biz de bunu sağlamak için her türlü desteği sunacağız" dedi. - VAN