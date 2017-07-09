Zorluoğlu, Daire Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, daire başkanları ve müdürlerle bir araya geldi.



Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda daire başkanlarıyla bir araya gelerek çalışmalarla ilgili brifing aldı.



Toplantı öncesi açıklamada bulunan Zorluoğlu, şunları kaydetti:



"Elbette ilimizin sorunları var. Gerek kaynak bakımından, gerek idari kapasite bakımından, gerekse alandaki hizmetler bakımından sıkıntılarımız var. Burası büyükşehir, dolayısıyla sadece üç tane ilçe değil. Aynı zamanda diğer taşra ilçelerimizi de kapsayan bir görev alanımız var. Dolayısıyla geniş bir alanda hizmet vereceğiz."



"Belediyecilik bakımından geri kalmış bir il var"



Van'ın belediyecilik anlamında geri kalan bir il olduğunu dile getiren Zorluoğlu, şöyle konuştu:



"5-6 gündür Van ilinde görev yapıyorum. İlk gözlemlerim gerçekten belediyecilik bakımından geri kalmış bir il var. İnşallah vilayet ve belediye işbirliği ile önemli işler yapacağız. Belediye ile vilayetin ortak çalışması bir fırsattır. Bu fırsatı en iyi şekilde, hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Van şehrimize, merkez ve ilçelerine belediye hizmetleri bakımından eksik kalan yönleriyle katkı yapmak durumundayız."



"Gece gündüz demeyip alanda olmaya özel gayret göstereceğiz." diyen Zorluoğlu, şöyle devam etti:



"Var olan eksikleri en kısa sürede tamamlayacağız. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarına dokunacak, hayatlarını kolaylaştıracak, projelere öncelik verilecek, sosyal içerikli projelere öncelik vereceğiz, altyapı konusunda çok eksik var. Altyapı hizmetlerine de öncelik vermek suretiyle inşallah ilimizi bir taraftan valilik olarak, bir taraftan belediye olarak hem 2019'a hem de 2023 hedeflerine hazırlayacağız."



Toplantı, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'ın belediyenin yapısı hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından basına kapalı olarak devam etti.