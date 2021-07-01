Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar

Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS kırsalındaki yaylalara çıkan göçerler, mobil sağlık ekipleri tarafından çadırlarında aşılandı.

BİTLİS kırsalındaki yaylalara çıkan göçerler, mobil sağlık ekipleri tarafından çadırlarında aşılandı. Sağlık ekiplerinin zorlu yayla yolculuğuna İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. 

Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık görevlileri, zorlu yolları aşarak, aşılama çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, yazın hayvanlarından daha iyi verim almak için yaylalara çıkan vatandaşlar da aşılanıyor.

Siirt'ten gelerek Bitlis'in Güroymak ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Duev Yaylası'na çıkan ve yaz ayları boyunca burada konaklayan göçerler, mobil sağlık ekipleri tarafından aşılandı. Sağlık ekiplerine yolculuklarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.Güroymak Devlet Hastanesi'nde görev yapan pandemi sorumlusu Ramazan Akelma, ilçe merkezinde yürütülen aşılama çalışmalarının yanı sıra, köylerde ve yaylalarda çiftçilik yapan vatandaşlara da ulaşmak için zaman zaman araziye çıktıklarını söyledi. Çalışmaların süreceğini belirten Akelma, "Herkesin aşı olması için dağ taş demeden herkese gidiyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın da aşı olması için elimizden geleni yapacağız. Aşı pandeminin bitmesi için elimizdeki en önemli silah. Maskesiz günlere geri dönmemiz için herkesin aşı olmasını öneriyoruz" dedi.

Aşısını yaptıran Ahmet Keşli, "Konakladığımız yaylaya kadar gelerek bu hizmeti getiren sağlık ekiplerimize ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bizler yaylalarımızda işlerimizin başındayken, onlar bizim yaylalarımıza gelerek aşı yaptılar. Onların bu iyiliğini unutmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. 


Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar
Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar
Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar
Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar
Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar
Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar
Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar
Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sonunda bu da oldu! Aile Sağlığı Merkezi'nden koronavirüs aşısı çalındı
Sonunda bu da oldu! Aile Sağlığı Merkezi'nden koronavirüs aşısı çalındı
Sinovac aşısında beklenen haber geldi! Çocuklarda, büyüklerden daha güçlü antikor oluşturdu
Sinovac aşısında beklenen haber geldi! Çocuklarda, büyüklerden daha güçlü antikor oluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Selim Kerem Kamışlı
Spor Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:19:47. #1.14#

title