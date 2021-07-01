Zorlu yolculuğun ardından yaylada aşılama yaptılar

BİTLİS kırsalındaki yaylalara çıkan göçerler, mobil sağlık ekipleri tarafından çadırlarında aşılandı.

BİTLİS kırsalındaki yaylalara çıkan göçerler, mobil sağlık ekipleri tarafından çadırlarında aşılandı. Sağlık ekiplerinin zorlu yayla yolculuğuna İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık görevlileri, zorlu yolları aşarak, aşılama çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, yazın hayvanlarından daha iyi verim almak için yaylalara çıkan vatandaşlar da aşılanıyor.

Siirt'ten gelerek Bitlis 'in Güroymak ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Duev Yaylası'na çıkan ve yaz ayları boyunca burada konaklayan göçerler, mobil sağlık ekipleri tarafından aşılandı. Sağlık ekiplerine yolculuklarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.Güroymak Devlet Hastanesi'nde görev yapan pandemi sorumlusu Ramazan Akelma, ilçe merkezinde yürütülen aşılama çalışmalarının yanı sıra, köylerde ve yaylalarda çiftçilik yapan vatandaşlara da ulaşmak için zaman zaman araziye çıktıklarını söyledi. Çalışmaların süreceğini belirten Akelma, "Herkesin aşı olması için dağ taş demeden herkese gidiyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın da aşı olması için elimizden geleni yapacağız. Aşı pandeminin bitmesi için elimizdeki en önemli silah. Maskesiz günlere geri dönmemiz için herkesin aşı olmasını öneriyoruz" dedi.

Aşısını yaptıran Ahmet Keşli, "Konakladığımız yaylaya kadar gelerek bu hizmeti getiren sağlık ekiplerimize ve yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Bizler yaylalarımızda işlerimizin başındayken, onlar bizim yaylalarımıza gelerek aşı yaptılar. Onların bu iyiliğini unutmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş