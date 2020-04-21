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Koronavirüs, Ekonomi

Zorlu Tekstil’den salgın sonrası için çıkış formülü!

Koronavirüs nedeni ile içinde bulunulan dönemi çok boyutlu bir süreç olarak tanımlayan Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, "Bu süreçten ancak işbirliği, dayanışma ve birlikte değer yaratarak çıkalabiliriz" dedi.

21.04.2020 04:57 | Son Güncelleme: 21.04.2020 04:57
Zorlu Tekstil’den salgın sonrası için çıkış formülü!

Koronavirüs nedeni ile içinde bulunulan dönemi çok boyutlu bir süreç olarak tanımlayan Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, "Bu süreçten ancak işbirliği, dayanışma ve birlikte değer yaratarak çıkalabiliriz" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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