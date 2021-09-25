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Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu etti

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Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu etti Çanakkale'de 1 kilo olarak dünyaya gelen minik Göksel, sevk edildiği Bursa'dan 2'nci ayın sonunda 2 kilo 600 gram olarak taburcu edildi.

ÇANAKKALE (İHA) - Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu etti

BURSA - Çanakkale'de 1 kilo olarak dünyaya gelen minik Göksel, sevk edildiği Bursa'dan 2'nci ayın sonunda 2 kilo 600 gram olarak taburcu edildi. Mutlululuktan ne yapacağını şaşıran müzisyen baba, çocuğunu keman eşliğinde Çanakkale'ye götürdü.

Erken doğum sonucu Çanakkale'den Bursa Soruk Sağlık Grubu Hastanesi'ne sevk edilen 1 kiloluk minik bebek Göksel, 2'nci ayın sonunda 2 kilo 600 gram olarak taburcu edildi. Müzisyen baba Çağlar, çocuğunun sağlıklı bir şekilde taburcu olması durumunda onu kemanla taburcu edeceğinin sözünü yerine getirdi.

Herkesin meraklı bakışları karşısında kemanı eline alan baba, hastanenin önünde dünyaya gelen ilk çocuğu ve eşiyle unutulmaz bir ana imza attı. Bebeğinin sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını kemanıyla çaldığı şarkılarla kutlarken, herkes kendisini uzun süre alkışladı.

Adalı ailesi Çanakkale'ye doğru bebekleriyle birlikte mutlu mesut giderken, Yenidoğan Uzmanı Dr. Birgül Mutlu, "Babası müzisyen olduğu için yatışta taburcu olursa kemanını getirip çalma sözü vermişti. Bizde mutluluklarına ortak olduk. Bu sıkıntılı süreçte ekipçe yüzümüzü gülümsettiler. Güzel bir anı bırakarak Çanakkale'ye yolcu ettik. Darısı diğer küçük savaşçılarımın başına" dedi.

Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu etti

Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu etti

Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu etti

Zorlu süreci atlatan oğlunu keman eşliğinde taburcu etti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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