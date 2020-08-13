Zorlu PSM ekimde kapılarını yeniden sanatseverlere açacak
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Zorlu PSM ekimde kapılarını yeniden sanatseverlere açacak

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart'tan bu yana kapılarını kapatan Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), ekim ayında yeni etkinlik takvimiyle sanatseverlere yeniden merhaba diyecek.

Zorlu PSM ekimde kapılarını yeniden sanatseverlere açacak
13.08.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:35

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart'tan bu yana kapılarını kapatan Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), ekim ayında yeni etkinlik takvimiyle sanatseverlere yeniden merhaba diyecek.

Yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesapları üzerinden dijital etkinliklerle mart ayından bu yana faaliyetlerini sürdüren Zorlu PSM, Kovid-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kuralları doğrultusunda sekizinci sezonuna 6 Ekim'de başlayacak.

"passo.com.tr" üzerinden biletlerin bugün itibariyle satışa açıldığı Zorlu PSM'de, "Kadın Eli Değmiş Şarkılar" projesi ile Dilek Türkan, 6 Ekim'de Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Bergüzar Korel'in tek kişilik performans gösterdiği "Kızlar ve Oğlanlar" oyunu da 7-8 Ekim'de Turkcell Platinum Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. 7 Ekim'de ayrıca Sertap Erener, "Sertab'ın Müzikali" ile müzikseverlerle buluşacak.

Latife Tekin'in "Sevgili Arsız Ölüm" adlı romanından tiyatroya uyarlayan Nezaket Erden'in aynı zamanda oynadığı "Sevgili Arsız Ölüm - Dirmit" oyunu 11 Ekim'de, Britanyalı yazar David Hare'in orijinal adı "Skylight" olan tiyatro oyununun, Haluk Bilginer tarafından çevirisi olan "Pencere" 12-13 Ekim'de, Fransız komedya yazarı Moliere'in ünlü eseri "Cimri" 14 Ekim'de, I·brahim C¸ic¸ek'in yönettiği "Evlat" oyunu 16 Ekim'de sahnelenecek.

Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol, tek kişilik stand up gösterisiyle 17 Ekim'de, Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu ortak yapımı "Gerçek" oyunu 19 Ekim ve 20 Ekim'de, Berkay Ateş'e 25.Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandıran, Serkan Salihoğlu'nun yönettiği "Hakikat, Elbet Bir Gün" oyunu 26 Ekim'de, Moliere'in unutulmaz eseri "Tartuffe" 30 Ekim'de ve Simon Beaufoy'un kaleme aldığı Cansel Elçin, Reha Özcan ile Alican Altun'un başrollerini üstlendiği "Çıplak Vatandaşlar" ise 31 Ekim'de oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas da yeni dönemle ilgili şunları kaydetti:

"Sanatseverlere 5 ay boyunca dijital platformlarımızdan ulaşmaya çalıştıysak da kendilerini mekanımızda ağırlamayı özledik. 7 Ekim'de her türlü hijyen ve koruma önlemini almış olarak geri dönüyoruz. Zorlu PSM'ye gelecek sanatseverlerin içinde, sosyal mesafe ve hijyen konusunda hiçbir kaygı olmamasını istiyoruz. Yeni sezonumuz için pandeminin hayatımıza getirdiği zorunlu değişiklikler çerçevesinde heyecan verici, sıra dışı projelerimiz üzerindeki çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. İlerleyen günlerde tüm projelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Şu bir gerçek ki sekizinci sezon takvimimiz diğer sezonlardan farklı olacak."

Kaynak: AA

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