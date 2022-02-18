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Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak

AA, Salih Şeref - Güncel
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Zorlu PSM, EFG Londra Caz Festivali'ni ağırlayacak

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, EFG Londra Caz Festivali'ni, festivalin 30. yıl dönümünde "London X İstanbul" isimli özel bir caz projesiyle ağırlayacak.

İSTANBUL (AA) - Zorlu Performans Sanatları Merkezi, EFG Londra Caz Festivali'ni, festivalin 30. yıl dönümünde "London X İstanbul" isimli özel bir caz projesiyle ağırlayacak.

???????Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre "London X Istanbul" kapsamında Londra'nın yenilikçi seslerinden Sons of Kemet, Nubya Garcia, Kokoroko, Jordan Rakei ve Binker & Moses Zorlu PSM'de sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, Londra Caz Festivali iş birliğinin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Üç günlük konser serisi 14, 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.???????

AA / Salih Şeref - Güncel

Caz Festivali, İstanbul, Londra, Güncel, Haberler

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