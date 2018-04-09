Zorlu Psm'de Sanatseverlere Turkcell Ev Sahipliği Yapacak

Turkcell ile Zorlu Performans Sanatları Merkezi (Zorlu PSM) arasında yapılan iş birliği kapsamında Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşan müzikal, konser, tiyatro oyunu gibi tüm kültür sanat etkinlikleri artık Turkcell'in ev sahipliğindeki sahnelerde sergilenecek.

Turkcell'in açıklamasına göre, yapılan anlaşma kapsamında, Zorlu PSM'de yer alan ana tiyatro sahnesi, "Turkcell Sahnesi" adıyla dünyaca ünlü gösteri ve şovlara ev sahipliği yapacak. Merkez içinde bulunan drama sahnesi ise "Turkcell Platinum Sahnesi" olarak sanatseverlere kapılarını açacak.



Turkcell, Platinum ve Paycell ayrıcalıklarıyla, Türkiye'de kültür sanatın ana merkezlerinden olan Zorlu PSM'nin kapılarını sanatseverler için sonuna kadar açacak. Müşterilerine hayatın her alanında konfor ve ayrıcalıklar sunan Turkcell Platinum, müşterilerine Turkcell Sahnesi ve Turkcell Platinum Sahnesi'ndeki etkinliklerde geçerli bilet hediye edecek.

Ayrıca, Turkcell'in yeni nesil ödeme platformu Paycell'in sunduğu, Paycell Card ile alışveriş yapanlara sağlanan avantajlara Zorlu PSM ile bir yenisi daha eklenecek. Paycell Card ile biletlerini alanlar Zorlu PSM'deki birçok etkinliği yüzde 25 indirimli izleme şansına kavuşacak.



"Müşterilerimize kültür sanatta da ayrıcalıklar sunuyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Zorlu PSM sahnelerinde Turkcell'in ev sahipliğinin kültür sanatın gelişimi için çok önemli olduğunu bildirdi.

Turkcell olarak, ülkenin sadece teknoloji alanında değil tüm alanlardaki gelişimi için desteklerini aralıksız sürdürdüklerini aktaran Bütün, bunun en güzel örneğinin bu iş birliği olduğunu bildirdi.

Bütün, bu iş birliğinin Türkiye'de kültür sanatın gelişimine önemli bir katkı sağlayacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşmayla birlikte müşterilerimize kültür sanatta da ayrıcalık sunmuş olacağız. Ayrıcalıklar dünyamız Turkcell Platinum'a bu projemizle yeni bir sürpriz daha ekledik. 1001 müşterimiz, uygulamamız üzerinden dönüşümlü olarak sunduğumuz kültür sanat faydalarımızdan biri olan, Zorlu PSM'de hediye bilet fırsatından da yararlanma şansına sahip olacak. Böylece birbirinden özel etkinlikleri yerinde misafirimiz olarak izleyebilecekler. İş birliğiyle ayrıca Paycell Card ile sunduğumuz fırsatlara bir yenisini daha ekliyoruz. Biletlerini Paycell Card ile alanlara çok özel bir indirim sunuyoruz. Müşterilerimizi yeni iş birlikleri ve ayrıcalıklarımızla şaşırtmaya devam edeceğiz."

Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas ise olabildiğince çeşitlendirdikleri program içeriklerini daha fazla kitleyle buluşturarak mümkün olan herkesi sanata dokundurma istediklerini belirterek, "Bu uğurda bizimle hareket etmeye gönüllü markalar da bizlere vizyoner bakışlarıyla nefes aldırıyor. Turkcell ile iş birliği yaparak büyük bir sinerjinin ilk adımlarını attığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.