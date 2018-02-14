Zorlu Psm'de Her Yer Mavi…

Tüm dünyada bir fenomene dönüşen Blue Man Group, Zorlu PSM ve BKM işbirliğiyle İstanbul'da gerçekleşecek 16 şovunun ilkini şaşırtıcı ve eğlenceli bir performansla tamamladı. İzleyicilerin arasına karışan ve onları da gösteriye dahil eden mavi adamlar, kahkaha dolu bir gece yaşattı.

Müzik, teknoloji, sanat ve komediyi buluşturan şov, 25 Şubat'a kadar Zorlu PSM'de sahnelenmeye devam edecek.

1991'den bu yana müzik, teknoloji ve komediyi bir araya getiren ve yeniliklerle her geçen gün güncellenen Blue Man Group, dünya turnesi ekibi ile Zorlu PSM'de seyircilerin karşısına çıktı. Gelişen teknolojilerle, yepyeni müziklerle ve taze hikayelerle donatılmış gösterilerin hiçbiri, bir diğerine benzemiyor ve farklı kültürlere ve her yaş grubuna hitap ediyor.

Hem yetişkinleri hem de çocukları etkisi altına alacak bir şov…

Blue Man Group'un eşsiz şovları, her yaştan izleyiciyi etkisi altına almayı başarıyor. Aralıksız 90 dakika süren şovda mavi adamlar, hiç konuşmadan, sadece müzik ve hareketlerle iletişim kuruyor. Şaşırtan hareketleriyle çocukların, farklı mizahi unsurlarıyla ise yetişkinlerin soluksuz izlediği gösteri sunuyor.