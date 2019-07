Zorlu PSM Amfi'de film gösterimleri başladı!

1 Temmuz - 24 Eylül tarihleri arasında devam edecek film gösterim programında her pazartesi Fransız filmleri, her salı Yeşilçam filmleri ve hemen ardından düzenlenecek Türkçe 45'lik Parti'ler, her çarşamba romantik filmler ve her pazar süper kahraman filmleri yer alacak.

Açık havada ve dev ekranda film izleme keyfinin yanı sıra her zevke uygun birbirinden güzel filmlerle her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Pazar günleri saat 20.00'de ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleşecek Amfi'de film gösterimlerini şimdiden ajandanıza ekleyebilirsiniz.

PROGRAM

The Dark Knight (Kara Şövalye)// 7 Temmuz Pazar// 20.00// Amfi

Yapım: 2008 - ABD

Süre: 152 dk

Tür: Aksiyon

Yönetmen: Christopher Nolan

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Michael Cane, Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman

Ödüller: Oscar Ödülleri: En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Ses Kurgusu

Batman, Teğmen James Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent'in yardımları ile şehir sokaklarını sarmış olan suç çetelerinden geriye kalmış olanları temizlemeye karar vermiştir. Bu ortaklığın etkili olduğu ortadadır fakat takım kısa bir süre sonrasında kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha öncesinde de dehşete düşürmüş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın içerisinde bulacaklardır.

Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Les Diaboliques (Şeytan Ruhlu İnsanlar)// 8 Temmuz Pazartesi// 20.00// Amfi

Yapım: 1954 - Fransa

Süre: 117 dk

Tür: Dram, Gerilim

Yönetmen: Henri-Georges Clouzot

Oyuncular: Simone Signoret, Vera Clouzor, Pierre Larquey

Yöneticiliğini yaptığı okulun sahibi olan karısı da dahil, çevresindeki herkese türlü zalimlikler yapan Michel Delassalle'in, aynı derecede haince davrandığı, okuldaki öğretmenlerden biri olan sevgilisiyle ilişkileri ortaya çıkar. Bu adama duydukları ortak nefretleriyle bir araya gelen ve intikam almaya karar veren iki kadın, kusursuz bir cinayet planı yapar fakat başta her şey yolunda gitse de kimsenin anlam veremediği gizemli bir olay meydana gelir ve işler karışır.

Yaş Sınırı: 15 yaş ve üzeri

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Tosun Paşa & Türkçe 45'likler Parti// 9 Temmuz Salı// 20.00// Amfi

Yapı: 1976

Süre: 90 dk

Tür: Komedi

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen

Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşilvadi'yi ele geçirebilmek için üst düzey bir devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı oğullarına isterler. Daver Bey kızını Seferoğulları'na vermeye karar verince Tellioğulları, evin uşağı Şaban'ı, dönemin en sözü geçen paşası olan Tosun Paşa kılığına sokar. Fakat Şaban Leyla'ya âşık olur ve her şeyi mahveder. Gerçek Tosun Paşa gelince de işler iyice karışır.

Yaş Sınırı: Genel İzleyici

Groundhog Day (Bugün Aslında Dündü)// 10 Temmuz Çarşamba// 20.00// Amfi

Yapım: 1993 - ABD

Süre: 101 dk

Tür: Romantik komedi

Yönetmen: Harold Ramis

Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Chris Elliott

Ödüller: BAFTA Ödülleri: En İyi Orijinal Senaryo

Phil Connors, bir televizyon kanalında hava durumu programı sunucusudur. Hayattan beklentileri çok büyük ve sıkıntıya hiç gelemeyen bir karaktere sahip olan Phil, karlar içindeki bir kasabadaki geleneksel Groundhog Day şenliğinde iş gereği alt tarafı birkaç saat geçirecektir fakat hayat ona bir oyun oynamaya karar verir ve her sabah kalktığında festivalin yapıldığı günü yaşamaya başlar.

Yaş Sınırı: Genel izleyici

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Turist Ömer & Türkçe 45'likler Parti// 16 Temmuz Salı// 20.00// Amfi

Yapım: 1964

Süre: 90 dk

Tür: Komedi, dram

Yönetmen: Hulki Şaner

Oyuncular: Sadri Alışık, Vahi Öz, Mualla Sürer

Dertsiz ve eğlenceli bir adam olan Turist Ömer, yaptığı irili ufaklı işlerle yaşamını sürdürse de hiçbir işinde istikrarı sağlayamamış yoksul bir adamdır. Bir gün, bir banka reklamı işi için sahte paraları almak üzere bankaya giden Turist Ömer, komik bir rastlantıyla bankayı soyan hırsızlarla karşılaşır ve onların çaldığı paralarla dolu olan çantayı alır.

Yaş Sınırı: Genel İzleyici

Before Sunrise (Gün Doğmadan)// 17 Temmuz Çarşamba// 20.00// Amfi

Yapım: 1995 – ABD, Avusturya, İsviçre

Süre: 101 dk

Tür: Romantik, dram

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy, Andrea Eckert

Ödüller: Uluslararası Berlin Film Festivali: Gümüş Ayı – En İyi Yönetmen

Amerikalı bir yazar olan Jesse ve bir Fransız kadını olan Celine, sıradan bir Avrupa yolculuğu sırasında trende tanışırlar. Viyana'dan geçerken trenden inmeye ve birlikte bu şehirde zaman geçirmeye karar verirler. Viyana sokaklarında rüya gibi bir gün geçiren ikili, bu süreçte birbirlerine karşı bir şeyler hissetseler de asla sözlere dökemezler. Emin oldukları tek şey ise bu gecenin birlikte geçirecekleri ilk ve son gece olacağıdır.

Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Iron Man (Demir Adam)// 21 Temmuz Pazar// 20.00// Amfi

Yapım: 2008 - ABD

Süre: 126 dk

Tür: Aksiyon, macera

Yönetmen: Jon Favreau

Oyuncular: Robert Downey JR., Gwyneth Paltrow

Tony Stark, teknoloji harikası füzeler ve silahlar üreten çapkın bir mühendistir.Afganistan'da yeni bir füzeyi tanıtırken yaralanır ve esir düşer. Kendisini kaçıranlar ondan bir füze yapmasını isterler. Fakat Tony, bunun yerine zırhlı bir giysi yapar. Amacı, zekasını kullanarak farklı bir kurtuluş yöntemi planlamaktır. Kadınlarla vakit geçirmekten büyük keyif alan Tony'nin hayatı artık tamamen farklı bir şekle bürünmüştür.

Yaş Sınırı: 7 yaş ve üzeri

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Louise en Hiver (Louise Sahilde)// 22 Temmuz Pazartesi// 20.00// Amfi

Yapım: 2016 – Fransa, Kanada

Süre: 75 dk

Tür: Animasyon

Yönetmen: Jean-François Laguionie

Oyuncular: Diane Dassigny, Piere Degli Esposti

Louise adlı yaşlı kadının şehre giden son treni kaçırmasıyla tek başına kaldığı sayfiye yerinde mahsur kalır. Ancak panik olmaktan uzak ve korkusuzca onu ne bekliyor olursa olsun kalmaya karar verir. Bir yanda kötü hava koşulları ve gelgitlerle bir yandan yalnızlığı ve anılarıyla yüzleşen yeni Robinson Louise, bu sert koşullara dayanabilecek miydi?

Yaş Sınırı: Genel izleyici

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Bizim Aile & Türkçe 45'likler Parti// 23 Temmuz Salı// 20.00// Amfi

Yapım: 1975

Süre: 88 dk

Tür: Komedi, dram

Yönetmen: Ergin Orbey

Oyuncular: Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Itır Esen

Yaşar Usta, üç çocuğu ile dul kalmış bir adamdır; eşinin vefatından sonra kimseyle evlenmemiş, çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştır. Komşusu Melek Hanım da üç çocuğu ile dul kalmış, çocuklarını yetiştirmenin tüm zorluklarına katlanmıştır. Bu iki yalnız insanın tam birbirlerine göre olduğunu düşünen mahalleli, ne yapıp edip onları evlendirirler ama beraber yaşamak zorunda kalan altı kardeş o kadar da hızlı uyum sağlayamayacaktır.

Yaş Sınırı: Genel izleyici

Before Sunset (Gün Batmadan)// 24 Temmuz Çarşamba// 20.00// Amfi

Yapım: 2004 – ABD, Fransa

Süre: 80 dk

Tür: Romantik, dram

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Ethan Hawke, Julie Delpy

Dokuz yıl önce Budapeşte'den Viyana'ya doğru yola çıkan bir trende karşılaşıp, Viyana sokaklarında birbirlerini bir daha hiç görmeyeceklerini bilerek rüya gibi saatler geçiren Amerikalı yazar Jesse ve Celine yıllar sonra Paris'te karşılaşırlar. Birbirleriyle konuşacakları çok şey vardır fakat yine sadece birkaç saatleri vardır.

Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları)// 28 Temmuz Pazar// 20.00// Amfi

Yapım: 2014 – ABD

Süre: 121 dk

Tür: Aksiyon, macera, komedi

Yönetmen: James Gunn

Oyuncular: Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper

Kendisine Star-Lord lakabını takan maceracı Peter Quill, esrarengiz bir küreyi çalınca bu küreyi ele geçirmeye çalışan güçlü ve hırslı bir kötü adam olan Ronan'la başı derde girer. Star-Lord, Ronan'dan kurtulmak isterken bir anda kendisini birbiriyle hiç ilgisi olmayan uyumsuz bir ekibin içerisinde bulur. Galaksinin Koruyucuları olarak anılan bu beşli, evren için tehlike arz eden bu kürenin gücü ve peşindeki düşmanlarıyla baş edebilecek midir?

Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

La Grande Illusion (Harp Esirleri)// 29 Temmuz Pazartesi// 20.00// Amfi

Yapım: 1937 - Fransa

Süre: 117 dk

Tür: Dram

Yönetmen: Jean Renoir

Oyuncular: Jean Gabin, Erich Von Stroheim, Pierre Fresnay

Ödüller: Venedik Film Festivali: En İyi Toplam Sanatsal Katkı

Birinci Dünya Savaşı sırasında Alman toprakları üzerinde keşif yapan iki Fransız hava subayı De Boeldieu ve Teğmen Marechal, Alman'lara esir düşerler. Aristokrat sınıftan gelen Komutan De Boeldieu ile karşı kamp komutanı Rauffenstein'in aralarında sınıf temelli bir dostluk gelişir. De Boeldieu ve işçi sınıfında gelen Teğmen Marechal, diğer mahkumların kaçış planına katılmaya karar verirler zira duruma yaklaşımları çok farklıdır.

Yaş Sınırı: 13 yaş ve üzeri

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Feride & Türkçe 45'likler Parti// 30 Temmuz Salı// 20.00// Amfi

Yapım: 1971

Süre: 96 dk

Tür: Romantik, dram

Yönetmen: Metin Erksan

Oyuncular: Emel Sayın, Engin Çağlar

Kemal, bir gün babasından gelen ani bir haberle kasabaya gider. Babası hayatını düzene sokacağını düşünerek Kemal'i kasabadan Feride'yle evlendirir. Feride'yi küçümseyen Kemal, sevgilisi ve arkadaşlarıyla eski hayatını sürdürür. Feride'yi ziyarete gelen kız kardeşleri durumu görüp bir plân yaparlar. Kemal, şehirli ve güzel bir kadına dönüşen Feride'ye âşık olur. Ancak Kemal'in sevgilisi Firuzan ise başka plânlar yapmaktadır.

Yaş Sınırı: Genel izleyici

Big Fish (Büyük Balık)// 31 Temmuz Çarşamba// 20.00// Amfi

Yapım: 2003 - ABD

Süre: 125 dk

Tür: Macera, dram, fantastik

Yönetmen: Tim Burton

Oyuncular: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup

William, babası amansız bir hastalık nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu için, evine döner. Babasını yakından tanımak için, renkli bir kişiliği olan adamın gençliğinde yaşadıklarına dair öyküler toplamaya başlar. Babasının, gençliğinde gezgin bir satıcıyken yaşadıkları bir bulmacanın parçaları gibi yerine oturacak ve anlaşılması güç olan adamın yaşamını en masalsı yönüyle zaferleri ve zaaflarıyla ortaya çıkaracaktır.

Yaş Sınırı: Genel İzleyici

**Orijinal dilinde ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.

Zorlu PSM Hakkında - www.zorlupsm.com

Kültür sanat hayatının buluşma noktası Zorlu PSM 5. yaşını kutluyor. Bugüne kadar, dünyaca ünlü gösterilerden alanında en iyi sanatçılara, Broadway müzikallerinden, tiyatro oyunlarına; DJ performanslarından, konserlere; sergilerden, film gösterimlerine, partilere ve festivallere 5 bin etkinlikte 2 milyon sanatseveri ağırlayan Zorlu PSM, her sezon daha da güçlendirdiği altyapısı ve çeşitlendirdiği programıyla sanatsever ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Zorlu PSM açılışından bu yana 2.202 kişilik kapasitesi ve zenginleştirilmiş akustik özelliğine sahip Turkcell Sahnesi ve yine aynı sahnede oluşturduğu yeni "Sahne Üstü Ayakta" konseptinde eş zamanlı 3.200 kişi ağırlarken, hem oturmalı hem ayakta konser izleme imkanı sunan "Hibrid" düzen ile de İstanbul'un kışlık konser mekanı ihtiyacına da cevap vermeye devam ediyor. Doğal akustik özelliğiyle tasarlanan 717 kişi kapasiteli Turkcell Platinum Sahnesi, 1.000 kişi kapasitesiyle Zorlu PSM'nin muhteşem atmosferinin yaz aylarında açık havaya taşınmasını sağlayan Amfi , oturmalı 120 kapasiteli Touché ve bugüne kadar birçok davet ve etkinliğe ev sahipliği yapmış olan

750 kişi kapasiteli Sky Lounge ve 5,200 m2'lik fuaye alanları ile Zorlu PSM sanat ile kendini ifade etmek isteyen herkese farklı olanaklar sunuyor. Lezzetli menüsüyle Turkcell Sahnesi'nin fuaye alanında bulunan Cheers, etkinlikler öncesi ve sonrasında sanatseverlerin favori mekanı olmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler