Zorlu mesleklerin kadın adayları liseden yetişiyor

01.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:11

Kayseri Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki zorlu 7 meslek dalında eğitim gören 115 kız öğrenci, gelecekte bu ağır sektörlerde yerlerini almak için gün sayıyor.

Lisede makine, metalürji, mobilya ve iç tasarımı, motorlu araçlar ve uçak bakım gibi bölümleri tercih eden kız öğrenciler, sınıf ve atölye ortamında cinsiyet ayrımı olmadan eğitim görüyor.

Genellikle erkek öğrencilerin tercih ettiği bölümlerde eğitim gören kız öğrenciler, sevdikleri bölümlerde okuyup gelecekte sevdikleri işi yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Okul Müdürü Tekin Alparslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin sınıf ve atölye ortamında oldukça başarılı olduğunu söyledi.

Kız öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getiren Alparslan, "Birçok meslek lisesinin aksine okulumuzda mekanik branşlar ağırlıkta. Bu nedenle 'kız öğrenciyi bu branşlara göndermemiz uygun olmaz' diye düşünenler olabiliyor. Halbuki bizim şu anda mobilya, motorlu araçlar teknolojisi, metalürji ve makine gibi alanlarda okuyan kız öğrencimiz bulunuyor. Kız öğrencilerimiz bu bölümleri seçmekten dolayı memnun olduklarını ve isteyerek geldiklerini, seve seve çalışabileceklerini dile getiriyorlar." diye konuştu.

Alparslan, toplumdaki ön yargının kırılmasını istediklerini belirterek "Önemli olan mesleği severek yapabilmek. Bu mesleklere ilgi duyan kız öğrencilerimizi de okulumuza bekliyoruz." dedi.

Okulda 115 kız öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Alparslan, "Bu toplam öğrencilerimizin yüzde 9'u civarında ama bu sayı çoğalsın istiyoruz. Kız öğrencilerimizin sadece erkeklerin egemen olduğu meslek alanlarında da yetişip piyasa şartlarında onların da mücadele edebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Alparslan, mezun kız öğrencilerin işverenlerce tercih edildiklerini, iş bulmakta sorun yaşamadıklarını söyledi.

"Keyifli çalışıyoruz"

Makine Bölümü 11. sınıf öğrencisi Seval Beyazid de makinelere merakından dolayı bu bölümü seçtiğini anlattı.

Beyazid, şunları kaydetti:

"Bu bölümü seçtiğimde ailem arkamda durdu. Makinelerle uğraşmayı seviyorum. İnsanlarla konuştuğum zaman 'kızsın, yapabilir misin?' diye tepki verdiler. Yapacağıma inandığımdan bunlar benim için sorun olmadı. Erkeklerin ağırlıkta olması benim için çok önemli değil. Hep beraber keyifli çalışıyoruz. Atölyede, temel imalat olursa parça işliyoruz, torna yapıyoruz, CNC'de, parçada program yapıyoruz. Ayrıca bilgisayar derslerimiz de oluyor."

Mobilya ve İç Mekan Ressamlığı Bölümü 11. sınıf öğrencisi Sude Yıldızhan ise okuduğu bölümün zor olduğunu ancak başarılı olduklarını dile getirerek, "Okulumuz bitince de kız öğrenciler olarak bu sektörde yer almak istiyoruz. Mobilya, ağır bir iş ve daha çok erkekler tarafından tercih ediliyor ama bizler daha ince düşünüyoruz ve bu yüzden de sektörde yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kız olduğum için insanlara ilginç geliyor"

Motor Bölümü 10. sınıf öğrencisi Berivan Doğan da komşusunun tavsiyesi üzerine istemeyerek geldiği bölüme, adeta aşık olduğunu belirtti.

Motor söküp takmaya başlayınca çok zevk aldığını anlatan Doğan, "Burada okumak benim için gurur verici bir şey. Kız olduğum için insanlara ilginç geliyor. 'Sanayide kızın ne işi var' diyorlar. Motor bölümü çok güzel ve çok seviyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA