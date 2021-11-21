Zorlu maçı Nilüfer'in gençleri aldı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyespor'un genç voleybolcuları, TVF Kadınlar 2. Lig 5 Grup 6. hafta maçında, rakibi Saloni Mobilya Orhaniye İnegöl Voleybol'u, zorlu ve çekişmeli bir karşılaşmanın ardından 3-2 yendi.

İki Bursa ekibi, Nilüfer Belediyespor ile Saloni Mobilya Orhaniye İnegöl Voleybol, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçın ilk ve üçüncü setini İnegöl ekibi 25-23'lik sonuçlarla alırken, zorlu geçen ikinci seti Nilüfer Belediyespor 25-22 kazandı. Dördüncü sette ise Nilüferli genç voleybolcular saha hakimiyetini kurarak bu seti 25-12 gibi açık fakla kazandı ve maçı 2-2 beraberliğe taşıdı. Tie-break setinde file önü üstünlüğünü bırakmayan Nilüfer'in sultanları bu seti 15-11, maçı da 3-2 kazandı.

Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet elde eden Nilüfer'in genç sultanları, önümüzdeki hafta 28 Aralık 2021 pazar günü deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. - BURSA