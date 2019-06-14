Zorlu, kıvılcımlar hareketi gönüllülük haftasında geleceğe ışık yaktı
Zorlu Holding, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından her yıl Mayıs-Haziran aylarında kutlanan Çalışan Gönüllülüğü Haftası'na düzenlediği çeşitli gönüllülük çalışmalarıyla katıldı.
Zorlu Holding, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından her yıl Mayıs-Haziran aylarında kutlanan Çalışan Gönüllülüğü Haftası'na düzenlediği çeşitli gönüllülük çalışmalarıyla katıldı.
Kaynak: Dunya.com
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