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Zorlu kış şartlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Erhan Erdoğan - Güncel
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Zorlu kış şartlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi Yalova ormanlarındaki yaban hayatı kış aylarında da fotokapanlarla görüntüleniyor.

YALOVA (İHA) - Zorlu kış şartlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

YALOVA - Yalova ormanlarındaki yaban hayatı kış aylarında da fotokapanlarla görüntüleniyor.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından kış aylarında çekilen fotokapan görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde zorlu kış aylarında yaban hayatı gözler önüne serildi. Geceleri de çekim özelliği bulunan kameralarla tilki, çakal, domuz ve yaban tavşanı gibi hayvanlar görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Nevzat Alğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müdürlüğümüzce İlimizin 45 farklı noktasına kurduğumuz fotokapanlarla tür tespiti yapıp ormandaki biyolojik çeşitliliği takip ediyoruz. Ayrıca elde ettiğimiz görüntülere göre hayvanların ormandaki ihtiyaçlarını belirleyip onları hayata geçiriyor" dedi.

Zorlu kış şartlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

Zorlu kış şartlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

Zorlu kış şartlarındaki yaban hayatı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yalova, Medya, Güncel, Haberler

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