Zorlu Enerji Trakya doğal gaz dağıtım bölgesine "Sıfır Atık Belgesi"
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Zorlu Enerji Trakya doğal gaz dağıtım bölgesine "Sıfır Atık Belgesi"

14.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:56
Zorlu Enerji Trakya doğal gaz dağıtım bölgesine

Zorlu Enerji, Trakya doğal gaz dağıtım bölgesinde 5 ayrı noktada atıkların işletilmesine ilişkin eğitimleri tamamlayarak "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Zorlu Enerji, Trakya doğal gaz dağıtım bölgesinde 5 ayrı noktada atıkların işletilmesine ilişkin eğitimleri tamamlayarak "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji "Akıllı Hayat 2030" vizyonu doğrultusunda farklı yatırım, proje ve çalışmalarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyor.

Yerli, yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarına devam eden şirket, sürdürülebilir bir gelecek için karbonsuzlaştırma odaklı uygulamalarına devam ederken, gerçekleştirdiği atık yönetimi adımlarıyla da çevresel zararı en aza indirmek için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda, şirket Trakya doğal gaz dağıtım bölgesindeki Çerkezköy, Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz ve Tekirdağ olmak üzere 5 ayrı noktada atıkların işletilmesine ilişkin eğitimleri tamamlayarak "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

Zorlu Enerji, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği "Sıfır Atık Yönetim Talimatı" çerçevesinde kendi bünyesinde çalışma ekipleri oluşturarak değerlendirilebilir atıklar için ayrı bir toplama sistemi uyguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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