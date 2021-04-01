Zorlu Enerji Tohum Otizm Vakfı'na elektrik desteğini sürdürdü

Zorlu Enerji, 2013 yılından bu yana Tohum Otizm Vakfı okulunun elektriğini karşılıyor.

Zorlu Enerji, 2013 yılından bu yana Tohum Otizm Vakfı okulunun elektriğini karşılıyor.

Türkiye'nin yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, otizm hastalığının erken teşhis edilmesini ve iyileşme sürecini başlatmayı amaçlayan Tohum Otizm Vakfı'nın uzun yıllardır destekçileri arasında yer alıyor. Vakfın gerçekleştirdiği çalışmalara destek olmayı amaçlayan şirket, 2013 yılından bu yana vakfın okulunun elektriğini karşılıyor.

Otizm alanında yurt çapında çalışmalar yürüten Tohum Otizm Vakfı ile uzun süredir iş birliği yaptıklarını belirten Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu: "Zorlu Enerji olarak her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerimizde de sürdürülebilirlik yaklaşımı ile hareket ediyor, eşitsizliklerin azaltılması ve toplumun sürdürülebilirliği için sosyal sorunların çözümünde bütünsel bir yaklaşım sergiliyoruz. 2013 yılından bu yana otizmli çocukların erken tanı ve eğitim yoluyla topluma kazandırılması, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden eşit fırsatla yararlanabilmesi için çalışan Tohum Otizm Vakfı okulunun elektrik ihtiyacını karşılayarak, destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Zorlu Enerji Ailesi içinde de otizm farkındalığının yaratılması ve artırılması için iç iletişim çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş, "Günümüzde her 54 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı tahmin ediliyor ve bu rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Bu anlamda doğuştan gelen ve yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin farkında olan ve otizmlilerin yanında olan Zorlu Enerji'ye öncelikle iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Zorlu Enerji ülkemizde özel sektör ve sivil toplum dayanışmasına örnek olacak bir modele imza atıyor ve uzun yıllardır enerji sponsorumuz olarak Vakfımızı destekliyor. Birleşmiş Milletler'in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde, "Otizme Mavi Işık Yak" Kampanyası'nın Türkiye elçisi olan vakfımızın yürüteceği #otizmemaviışıkyak hareketinde de Zorlu Enerji'den ve çalışanlarından aynı desteği alacağımız için mutluyuz. Bu vesileyle herkesi 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü mavi giyemeye, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımlar yaparak kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Zorlu Enerji Ailesi "Otizme Mavi Işık Yak" kampanyasına destek olacak

Zorlu Grubu çatısı altında gönüllülük faaliyetlerini sürdüren Kurumsal Gönüllük Programı "Kıvılcımlar Hareketi" ve Tohum Otizm Vakfı'nın birlikte organize edeceği otizm farkındalık eğitimine tüm Zorlu Grubu çalışanları davetli olacak ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Zorlu Center ve Zorlu Holding Levent199 binası mavi ışıkla aydınlanacak. Zorlu Enerji ise otizme dikkat çekmek için bütün dünyada ilgi gören Mavi Işık Yak Kampanyası'na sosyal medya hesaplarından #otizmemaviışıkyak etiketi ile paylaşım yaparak destek verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı