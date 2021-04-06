Zorlu Enerji'nin tüm santralleri 'TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Zorlu Enerji'nin tüm santrallerinde "Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldığı bildirildi.
Zorlu Enerji'nin tüm santrallerinde "Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" aldığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, iş sağlığı güvenliği kapsamında alınan önlemlerin eksiksiz olarak uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, şirketin bu kapsamda TSE'nin Sanayi Kuruluşları için yayınladığı Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu referans alarak, tüm santrallerinde "TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"ni aldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer