Zorlu Enerji'nin Afyonkarahisar ofisi yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Zorlu Enerji'nin Afyonkarahisar ofisi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Zorlu Enerji'nin Afyonkarahisar ofisi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerden Zorlu Enerji, elektrik perakende satış faaliyetlerini üstlendiği Afyonkarahisar'daki ofisini Atatürk Caddesi'ne taşıyarak 690 metrekarelik daha geniş bir alanda hizmet vermeye başladı.

Şirket, yeni ofisinde metal dedektör, sıra takip ekranları, bekleme alanları, engelli tuvaleti gibi uygulamalarla müşterilerin işlemlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirmesini sağlıyor. Anket butonu uygulamasıyla müşteri memnuniyetini sürekli takip eden Zorlu Enerji, geri bildirimler doğrultusunda hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm önlemler dikkate alınarak tasarlanan yeni ofiste, metal dedektör sistemiyle ateş ölçümleri gerçekleştirilirken, bankolar da solid paravanla kaplandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş