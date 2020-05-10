Zorlu Enerji, kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact üyesi oldu

Zorlu Enerji, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact üyesi oldu.

Zorlu Enerji, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations (UN) Global Compact üyesi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Zorlu Enerji'nin sürdürülebilirlik vizyonunu benimseyen kurumlar arasındaki yerini sağlamlaştırarak bu alandaki çalışmalarını bir üst seviyeye taşıdığı belirtildi.

Şirketin Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında UN Global Compact katılımcı üyesi olduğu kaydedilen açıklamada, katılımcı üye şirketlerin, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını ve prosedürlerini bu ilkelere uyumlu hale getirmek için taahhütte bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Zorlu Enerji'nin 2009 yılından itibaren GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) çerçevesinde, UN Global Compact'ın 10 ilkesini de kapsayan 'Sürdürülebilirlik Raporu'nu iki yılda bir paylaştığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"UN Global Compact üyeliğiyle birlikte 2020 yılından itibaren Zorlu Enerji sürdürülebilirlik raporunu yıllık olarak yayınlamaya devam edecek. UN Global Compact'ın Türkiye yerel ağı olan Global Compact Türkiye, gerçekleştirdiği etkinlikler ve sunduğu kaynaklarla üyelerinin sürdürülebilirlik alanında gelişimini desteklerken hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve iş birliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görüyor."

Kaynak: AA