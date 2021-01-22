Zorlu Enerji, kayıtlı sermaye tavanını 2 kat artırma kararı aldı
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Zorlu Enerji, kayıtlı sermaye tavanını 2 kat artırma kararı aldı

22.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:55
Zorlu Enerji, kayıtlı sermaye tavanını 2 kat artırma kararı aldı

Zorlu Enerji, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar liradan 6 milyar liraya yükseltmek için yönetim kurulu tavsiye kararı aldı.

Zorlu Enerji, sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar liradan 6 milyar liraya yükseltmek için yönetim kurulu tavsiye kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji faaliyetlerini verimli şekilde sürdürmek, karını ve piyasa değerini artırmak amacıyla girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Türkiye'deki üretim gücünün tamamı yenilenebilir enerjiye dayalı olan Zorlu Enerji, geleceğin enerji şirketi olarak yurt dışında da yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, şirket, yönetim kurulu sermaye yapısını güçlendirmek için kayıtlı sermaye tavanını 3 milyar liradan 6 milyar liraya çıkarmak üzere oy birliğiyle karar aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, büyüme hedeflerinin temelinde şirket değerini artırmanın yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarındaki değerimiz, şirketimizin gelecek hedeflerini gerçekleştirebilmesi için son derece önemli. Büyüme stratejimiz paralelinde, kayıtlı sermaye tavanımızı artırmak üzere yönetim kurulu tavsiye kararı aldık. Bu sayede borç ve öz kaynak oranımızı iyileştirerek, güçlü yatırım planlarımızı hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Ak, Zorlu Enerji olarak, son 5 yılda yaklaşık 5 milyar lira değerinde yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Trakya ve Gaziantep doğal gaz dağıtım ve Osmangazi elektrik dağıtım bölgelerimizin gelişim projeksiyonuna göre öngördüğümüz projeler, yurt içi ve yurt dışı santral yatırımlarımız ve 'akıllı çözümler' iş birimi planlarımız için bu yıl da dahil olmak üzere önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 5 milyar lira daha yatırım yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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