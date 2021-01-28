Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, "Periyodik Muayene" başvurularını kabul etmeye başladı
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Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, "Periyodik Muayene" başvurularını kabul etmeye başladı

28.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:36
Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi,

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarında kanunen periyodik olarak yapılması gereken muayeneler için başvuruların tüm ülkede başladığını duyurdu.

Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarında kanunen periyodik olarak yapılması gereken muayeneler için başvuruların tüm ülkede başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, düzenli yapılan muayeneler sayesinde tüketicilerin ekstra maliyetlerle karşılaşmasının önüne geçildiği, özellikle tüketicinin ve çevrenin korunması noktasında kalibrasyon işlemlerindeki önemin her geçen gün öne çıktığı belirtildi.

Zorlu Enerji'nin Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduğu Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi'nde bu kapsamda doğal gaz sayaçlarının periyodik muayene, şikayetli muayene ve arızalı muayene bakımları için sayaçları kabul etmeye başladığı kaydedilen açıklamada, şirketin evsel doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonunu ve RMS-A/B/C tipi istasyonlarda yer alan basınç ve sıcaklık transmitter kalibrasyonlarını çok hassas cihazlarla gerçekleştirerek sertifikalandırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası standartlarda çalışan merkezin, kalibrasyon ve ayar hizmetini yönetmelik ve mevzuatlar dahilinde teknik şartnamelere uygun, güvenilir bir şekilde gerçekleştirirken detaylı raporlama (SAP-ISU/ Fiori/ Mobil) ile sayaçların zamanında teslim edilmesini ve raporlama süreçlerini, kalibrasyon işleminin tamamlanmasıyla birlikte aynı anda sağladığı da aktarıldı.

Başvurular, şubat sonuna kadar devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği'nde belirtilen elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin 10 yılda bir yaptırılması gerekliliği hatırlatılan açıklamada, son başvuru tarihinin periyodik muayene süresinin bittiği yılı takip eden yılın şubat ayının son gününe kadar olduğu da vurgulandı.

Açıklamada, dağıtım şirketi ve organize sanayi bölgelerinin periyodik muayenelerini düzenli olarak yaptırması gerektiğine işaret edilerek, "Bu kapsamda başvurular il müdürlükleri aracılığıyla ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın BAMS (Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi) projesi kapsamında internet üzerinden yapılabiliyor. Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi'ne periyodik muayene veya şikayetli muayene sayaç başvurularının takip numarası bildirilerek süreç başlatılıyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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