Zorlu Enerji'den Türkiye'nin ilk YEK-G Sertifikası
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Zorlu Enerji'den Türkiye'nin ilk YEK-G Sertifikası

Zorlu Enerji'den Türkiye'nin ilk YEK-G Sertifikası
Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş - Haberler | Ekonomi

Zorlu Enerji'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi (YEK-G) Sertifikası ile yeşil enerji satışı başladı.

Zorlu Enerji'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi (YEK-G) Sertifikası ile yeşil enerji satışı başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji, 15 Haziran'da EPİAŞ'ın uygulamaya açtığı YEK-G sistemi üzerinden ihraç yoluyla ilk sertifikasını oluşturdu ve itfa yoluyla kullandırarak bir ilke imza attı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının temeline etki odaklı büyüme, düşük karbonlu çevre dostu operasyon ve tedarik zinciri yönetimi ile yerel sosyo-ekonomik kalkınmayı alan şirket, Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrali'nden ürettiği enerjiyi, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak illerini kapsayan Osmangazi Bölgesi'nde bulunan perakende ofis binalarında kullanarak binalarını yeşil enerji sertifikası ile belgelendirmiş oldu.

Türkiye'deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştiren şirket, ürettiği enerjiyi bireysel ve kurumsal aboneleri ile dileyen serbest tüketicilerin de kullanımına sunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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