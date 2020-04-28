Zorlu Enerji’den koruyucu malzeme ve solunum cihazı desteği Koronavirüs salgını sonrası çalışanlarını ve müşterilerini korumak amacıyla sağlık önlemlerini artıran Zorlu Enerji, faaliyette bulunduğu illerdeki hastanelere tıbbi maske, koruyucu giysi ve solunum cihazı gönderiyor.

Koronavirüs salgını sonrası çalışanlarını ve müşterilerini korumak amacıyla sağlık önlemlerini artıran Zorlu Enerji, faaliyette bulunduğu illerdeki hastanelere tıbbi maske, koruyucu giysi ve solunum cihazı gönderiyor. Kaynak: Dunya.com