Zorlu Enerji'den koruyucu malzeme ve solunum cihazı desteği Zorlu Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla, faaliyette bulunduğu illerdeki hastanelere tıbbi maske, koruyucu giysi ve solunum cihazı gönderiyor.

Zorlu Enerji, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla, faaliyette bulunduğu illerdeki hastanelere tıbbi maske, koruyucu giysi ve solunum cihazı gönderiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, elektrik perakende satış ve doğal gaz dağıtımı olmak üzere 2,5 milyondan fazla aboneye hizmet veriyor.

Şirket, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası, gerekli tüm önlemleri alarak Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasına katkı sunmak amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, başta hastaneler olmak üzere tüm müşterilerine kesintisiz hizmet vermek için yenilenebilir enerji santrallerinde üretimine durmadan devam eden Zorlu Enerji, salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla bulunduğu illerdeki hastane ve sağlık çalışanlarına, 110 bin maske, 15 binden fazla koruyucu giysi ve 160 solunum cihazı bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, enerji sektörü olarak pandemiyle mücadelede sağlık çalışanlarının ardından en ön saflarda yer aldıklarına işaret ederek, "Onlar toplumun sağlığı, biz enerjisi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kesintisiz enerji sağlamak için her koşulda çalışan bir şirket olarak topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Bu doğrultuda faaliyette bulunduğumuz illerdeki hastanelere solunum cihazı ve koruyucu ekipman göndererek bulunduğumuz bölgelerde salgınla mücadeleye destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, Eskişehir, Gaziantep, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Edirne, Uşak, Kırklareli, Bilecik, Kilis ve Osmaniye'de solunum cihazı ve koruyucu ekipman desteği sağlıyor.

Kaynak: AA