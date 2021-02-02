Zorlu Enerji, "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi" kuracak

Zorlu Enerji, Manisa'da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi" kuracak.

Zorlu Enerji, Manisa'da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi" kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir üretim şekillerini bir araya getirerek oluşturulan Türkiye'de birleşik (hibrit) enerji santrallerinin öncü örneklerinden biri olacak projeyle kaynakların daha etkin ve verimli kullanımına imkan sağlanacak.

Bu kapsamda, Zorlu Enerji Manisa'da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'ni, inşa edeceği 3,58 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) desteğiyle hibrit santrale çevirecek.

Açıklamaya göre, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından jeotermali ana kaynak, güneşi ise yardımcı kaynak olarak bir araya getiren proje, kullandığı teknoloji bakımından da Türkiye'de birleşik enerji santrallerinin öncü örneklerinden biri olacak.

Zorlu Enerji'nin yerli ve milli kaynakları daha etkin ve verimli bir biçimde kullanmak amacıyla hayata geçirdiği projede, her biri 115 vat gücünde toplam 31 bin 200 adet "thin film" güneş paneli kullanılacak.

Halihazırda 45 megavat elektrik güce sahip olan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'nin kurulu gücünde, GES projesinin hayata geçmesi ile birlikte 3,58 megavatlık bir artış gerçekleşecek.

Santralde güneş enerjisinden yılda yaklaşık 6 milyon kilovatsaat enerji üretilecek ve ülke ekonomisine yaklaşık 4,5 milyon liralık katkı sağlanacak. Bu sayede 1700 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak ve yaklaşık 300 ton karbondioksit gazı salımının önüne geçilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu