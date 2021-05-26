Aboneler, kendi faturalarını oluşturabilecek
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Aboneler, kendi faturalarını oluşturabilecek

Aboneler, kendi faturalarını oluşturabilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Zorlu Enerji, çağrı merkezi üzerinden dijital endeks ve fatura oluşturma uygulamasını başlattı.

Zorlu Enerji, çağrı merkezi üzerinden dijital endeks ve fatura oluşturma uygulamasını başlattı. Uygulama sayesinde sayacına ulaşılamayan abonelerin sayaç endeksleri çağrı merkezinden tam otomasyon ile işlenebiliyor ve otomatik olarak fatura çıkarılabiliyor.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden biri olan Zorlu Enerji, abonelerinin hayatını kolaylaştıracak uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Verilen bilgiye göre şirket, çağrı merkezi üzerinden saha ekiplerinin ulaşamadığı durumdaki sayaçlar için dijital endeks ve fatura oluşturma uygulamasını devreye aldı. Abonelerin hızlı ve kolay şekilde işlem yapmasını sağlayan uygulama sayesinde elektrik saatleri erişilemeyecek yerlerde olduğundan okunamayan sayaç endeksleri de çağrı merkezinden tam otomasyon ile işlenebiliyor ve otomatik olarak fatura çıkarılabiliyor.

Zorlu Enerji, yılsonuna kadar yaklaşık 100 bin faturanın çağrı merkezi kanalı ile oluşturulmasını öngörüyor. Abone memnuniyetini artırma amacıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde, ekipler okumak amacıyla saate ulaşamasa dahi aboneler kendileri fatura oluşturarak takibini yapabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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