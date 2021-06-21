"Zorlu Durumlarda Ruh Sağlığı Hizmetleri" sempozyumu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, ruh sağlığı bozukluklarının, Avrupa'da halk sağlığı rahatsızlıklarının başında geldiğini ve her yıl toplumların yüzde 25'ini etkilediğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, ruh sağlığı bozukluklarının, Avrupa'da halk sağlığı rahatsızlıklarının başında geldiğini ve her yıl toplumların yüzde 25'ini etkilediğini kaydetti.

Berdyklychev ve AB Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı ve Mali İşler Başkanı Andre Lys, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Hizmetlerine Erişiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi iş birliğiyle Ankara'da düzenlenen "Zorlu Durumlarda Ruh Sağlığı Hizmetleri: Göç, pandemi, afetler ve acil durumlar" başlıklı uluslararası sempozyuma katıldı.

Berdyklychev burada yaptığı konuşmada, DSÖ anketlerine göre, her yıl Avrupa toplumunun yüzde 25'inin ruh sağlığı bozukluğundan muzdarip olduğunu söyledi.

Ruh sağlığı hastalıklarının, duygusal açıdan yoğun stres altındaki insanlarda daha yaygın görüldüğünü; göçler, doğal afetler, salgınlar ve çeşitli sorunların da ruh sağlığını etkileyen önemli faktörler olduğunu anlatan Berdyklvchev, bunun, Avrupa bölgesinde en çok mülteci ve göçmene ev sahipliği yapan Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini ifade etti.

Berdyklychev, Türkiye'de DSÖ'nün, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde sağlık hizmeti verilmesi konusunda mevcut kapasitenin güçlendirilmesi çalışmalarına katkıda bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"DSÖ, üye ülkeler ve diğer katılımcılarıyla ulusal sağlık politikalarını birlikte geliştirmeye ve uygulama çalışıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı ve kurumları tarafından ülke genelinde insanların ihtiyaçlarının karşılanması için büyük işler yapıldığını kabul ediyoruz."

Berdyklychev, Sağlık Bakanlığına ve sağlık çalışanlarına, bu alandaki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

"Muazzam bir dayanışma"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı ve Mali İşler Birliği Başkanı Lys de mültecilerin yerlerinden edilmeleri nedeniyle çok çeşitli travmalara maruz kaldığını bu travmaların arkasında savaş ve yüksek strese bağlı ruh sağlığı bozuklarının yer aldığını vurgulayarak "Türkiye ve Türk halkı Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarına muazzam bir dayanışma içinde yanıt verdi." dedi.

AB'nin de Türkiye ile koordinasyon halinde, Suriyeli mültecilere temel ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, altyapı, sosyal ekonomik destek alanlarında yardım sağladığını dile getiren Lys, "Bildiğiniz gibi sağlık AB'nin Türkiye'deki mültecilere desteği konusunda öncelik arz ediyor. " ifadesini kullandı.

Mültecilerin göç ettikleri ülkede dil engeli, işsizlik, ailelerin bölünmesi gibi önemli sorunlar yaşadığını ve bu nedenlerden dolayı mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamanın önem taşıdığını ifade eden Lys "AB'nin en önemli meselelerinden biri de bu sorunları çözmektir. DSÖ ve Türkiye Sağlık Bakanlığının yardımıyla 600 bin mülteciye ulaşarak psiko-sosyal destek vererek imkanlar sunduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı