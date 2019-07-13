Zorlu Center'ın Eylül sonuna kadar devam edecek

Konserine 'I Follow Rivers' şarkısı ile başlayan Cumbul 'Haykıracak Nefesim' , 'Değer Mi?' , 'Yaz Yaz Yaz' şarkıları gibi 7'den 70'e herkesin sevdiği şarkıları Zorlu Center misafirleri ile hep birlikte söyledi.

Konseri 'Bambaşka Biri' şarkısı ile sonlandıran başarılı oyuncu Zorlu Center misafirlerine eğlenceli ve müzik dolu bir Cuma akşamı yaşattı.

Kaynak: Bültenler