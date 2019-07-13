Zorlu Center'ın Eylül sonuna kadar devam edecek

Zorlu Center'ın Eylül sonuna kadar devam edecek

Açık Hava Konserleri'nin önceki akşam konuğu Meltem Cumbul'du. Ekranların sevilen oyuncusu Meltem Cumbul, bu kez de şarkı söylemek için sahnedeydi.

Zorlu Center'ın Eylül sonuna kadar devam edecek

Konserine 'I Follow Rivers' şarkısı ile başlayan Cumbul 'Haykıracak Nefesim' , 'Değer Mi?' , 'Yaz Yaz Yaz' şarkıları gibi 7'den 70'e herkesin sevdiği şarkıları Zorlu Center misafirleri ile hep birlikte söyledi.

Konseri 'Bambaşka Biri' şarkısı ile sonlandıran başarılı oyuncu Zorlu Center misafirlerine eğlenceli ve müzik dolu bir Cuma akşamı yaşattı.

Kaynak: Bültenler
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