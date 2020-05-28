Zorlu Center'dan UVC teknolojisine 2 milyon TL'yi aşkın yatırım
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Zorlu Center'dan UVC teknolojisine 2 milyon TL'yi aşkın yatırım

Zorlu Center, yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde, virüs ve bakterilere karşı korunmada etkili bir yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisine 2 milyon TL'yi aşkın yatırım yaparak, kapalı alanlardaki hava kalitesini en yüksek seviyeye çıkarıyor.

Zorlu Center'dan UVC teknolojisine 2 milyon TL'yi aşkın yatırım
28.05.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:11

Zorlu Center, yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinde, virüs ve bakterilere karşı korunmada etkili bir yöntem olarak öne çıkan UVC (Ultraviyole) teknolojisine 2 milyon TL'yi aşkın yatırım yaparak, kapalı alanlardaki hava kalitesini en yüksek seviyeye çıkarıyor.

Zorlu Center açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk beş fonksiyonlu karma kullanım projesi olan Zorlu Center, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tüm önlemlerini artırarak ziyaretçilerine sağlıklı ve güvenilir hizmet vermeye devam ediyor.

Geniş açık alanlarıyla misafirlerine sunduğu temiz hava imkanının yanı sıra, kültür-sanatı modayla, güzel yemekleri lüks markalarla aynı çatı altında buluşturan Zorlu Center, maske zorunluluğu, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralları, ileri teknoloji hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarıyla birlikte, 2 milyon TL'yi aşan yatırımla 151 klima santralinin tümünde UVC uygulamasını devreye alıyor.

Açıklamaya göre, uygulandığı ortamdaki mikroorganizmaları yok eden UVC teknolojisinin uygulanmasıyla, taze hava ile de gelmesi muhtemel bakteri ve virüslerin yok edilerek, hava kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

"Oldukça geniş bir alanda temiz hava imkanı sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Gayrimenkul Müdürü Didem Aydın, normalleşme süreciyle birlikte, Zorlu Center'ın tüm alanlarında birçok yeni önlem aldıklarını dile getirdi.

Aydın, "Zorlu Center, konut, ofis, otel ve kültür sanat alanlarıyla birlikte bir alışveriş merkezinden çok, beş fonksiyonlu bir yaşam alanını ifade ediyor. Açık alanlara her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde 10 bin metre karelik meydan ve 12 bin metrekarelik açık hava park alanıyla misafirlerimize oldukça geniş bir alanda temiz hava imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte kapalı alanlarda, İçişleri Bakanlığı'nın yeni dönem için getirdiği kurallar içerisinde yer alan, AVM havalandırmalarında yüzde 100 taze hava dolaşımını uyguladıklarını aktaran Didem Aydın, "Salgın ile birlikte artan hassasiyetlerimizi de düşünerek, UVC teknolojisini tüm klima santrallerimizde uygulayarak, hava kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Amacımız, misafirlerimize daha güven ve huzur içinde hareket edebilecekleri bir yaşam alanı sunmaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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