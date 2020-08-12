Zorlu AVM'de otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı Mastercard ile plaka ve ödeme yapmak istedikleri kart bilgilerini Zorlu World uygulamasına sadece bir kez kaydeden Zorlu AVM ziyaretçileri, AVM'ye her gidişlerinde otopark ödemelerini gişeye hiç gitmeden yapabilecekler.

Mastercard ile plaka ve ödeme yapmak istedikleri kart bilgilerini Zorlu World uygulamasına sadece bir kez kaydeden Zorlu AVM ziyaretçileri, AVM'ye her gidişlerinde otopark ödemelerini gişeye hiç gitmeden yapabilecekler.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, Zorlu Center, ziyaretçilerinin bu konulardaki sıkıntılarını ortadan kaldırmak için Mastercard ile iş birliğine gitti.

Açıklamada, Mastercard'ın online ödeme işlemleri için hızlı ve güvenilir altyapısı Masterpass sayesinde araç sahiplerinin beklemeden, tek tıkla ödemelerini yaparak otoparktan hızlıca çıkabileceği ifade edildi.

Zorlu World kullanıcılarının, plaka ve kredi kartı bilgilerini uygulamaya bir kez kaydetmelerinin, ödeme işlemleri için yeterli olduğu kaydedilen açıklamada, ziyaretçilerin alışveriş, yemek, toplantı, konser veya sinema sonrasında, otopark gişesinde ya da ödeme kiosklarında beklemeden veya sıraya girmeden, ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca pandeminin etkilerinin hala hissedildiği bu dönemde, bu online ödeme yönteminin Zorlu Center ziyaretçilerine tanımadıkları kişilerle ve nakitle temastan uzak güvenli bir çözüm sunduğunun altı çizildi.

"Pandemi sürecinde, online ödeme yöntemlerinin önemi çok daha iyi anlaşıldı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, nakitle savaşlarında, ödemelerin dijitalleştirilmesi ve temassızlaştırılması yönündeki çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Çağlayan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, temassız teknolojilerin ve online ödeme yöntemlerinin önemini çok daha iyi anlaşıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Zorlu Center ile hayata geçirdiğimiz bu proje, otopark ödemelerinde hem kuyrukların hem de temasın azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüğümüz bu uygulamanın çok yakın zamanda daha yaygın bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde şehir için ulaşım ve park konusunda yeni ve farklı işbirliklerini duyurmaya hazırlanıyoruz."

Kaynak: AA