Zorlamadığınız Herkes Kendini Başarılı Hisseder: Sefer Güneş Boks

Sefer GÜNEŞ 1978 yılında Dünyaya gözlerini açmıştır. Ülkemiz illerinden Tokatta başlayan bu yolculuk beraberinde Sporculuk, Sağlık Memurluğu ve Üniversite Mezuniyeti gibi nice başarılara sahip olmuştur.

Sefer Güneş eğitimleri dâhilinde farklı üniversitelerde bulunmakta olan Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Teknik Bilimler Fakültesi gibi alanlarında ciddi anlamda etkili başarılar ile mezun olmuştur.

Bu alanlar üzerine ilgisi çocukluğundan itibaren başlayan Milli Takımlar Antrenörü Sefer Güneşin en büyük hobileri, kitap okumak, yeni ve birbirinden farklı onlarca bilgi edinmek... Bu hobileri ona özellikle iş dünyasında ve yaşama dair farklı birçok alanda son derece etkili fırsatlar sunmuş ve günümüzde alınması ciddi anlamda zor olan; İngilizce, Bilgisayar, Fizik Terapisti, Sporcu Psikoloji ve Anatomisi gibi sertifikaları almıştır.

Bu ve benzeri alanlarda daima gelişimini sürdürmekte olan hocamız, hali hazırda Sağlık Memurluğu yapmakta ve Milli Takımlar Antrenörlüğünü de başarılı bir şekilde üstlenmektedir. Bursa Boks salonunda son derece etkili bir şekilde çalışmalarına devam etmekte olan Milli Takımlar Antrenörü Sefer Güneş, çalışmalarını, bilgilerini her daim artırarak ve kendisini daimi olarak güncelleyerek öğrencilerini eğitmektedir.

Bulunduğu spor salon ve takımlarında 21.000 i aşkın sporcu, 186 Antrenör ve 319 hakem yetiştirmiştir. Bu başarıları ile özellikle Bursa şehrinde ve ülkemiz genelinde farklı birçok bölgede ciddi düzeyde üne sahip olan Sefer Güneş hayatı boyunca gelişimden ve kendisini geliştirmeden yana bir antrenör olarak karşımıza çıkmakta...