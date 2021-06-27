Zorla taksiye bindirdikleri genci gasbeden 7 şüpheli yakalandı
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Zorla taksiye bindirdikleri genci gasbeden 7 şüpheli yakalandı

Zorla taksiye bindirdikleri genci gasbeden 7 şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de zorla taksiye bindirdikleri A.G.'nin (19) silah zoruyla cep telefonunu ve 1500 lirasını gasbeden 7 kişi yakalandı.

MERSİN'de zorla taksiye bindirdikleri A.G.'nin (19) silah zoruyla cep telefonunu ve 1500 lirasını gasbeden 7 kişi yakalandı.

Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde önceki gün  K.U. ve M.M.E. ile alacak verecek meselesini konuşmak için buluşan A.G.'nin yanına tanımadığı bir grup geldi. Bu sırada şüphelilerden biri, A.G.'nin bacağına tabanca dayayarak vurmakla tehdit etti. Şüpheliler A.G.'nin 1500 lirasını, kimliğini ve cep telefonunu gasbettikten sonra A.Y.'nin kullandığı taksiye bindirerek kaçırmaya çalıştı. Çevrede devriye görevi yapan polis ekipleri durumu fark ederek taksiyi durdurmak istedi. Kovalamaca sırasında taksi kaza yaptı. Şüpheliler araçtan kaçarken A.G. kurtarıldı, taksi şoförü A.Y. gözaltına alındı.

A.G.'nin şikayeti üzerine çalışma yapan polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini, kaçış güzargahlarını ve adreslerini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, K.U., M.M.E., M.C.C., H.Y., C.A. ve S.B.Y.'yi saklandıkları adreslerde gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Zorla taksiye bindirdikleri genci gasbeden 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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