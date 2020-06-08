Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı (2) 2 SAAT SONRA TESLİM OLDUÇocuklarını göremediği iddiasıyla 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi(42) rehin alan Ümit A.'yı(43), polis ekipleri, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ikna etmeye çalıştı.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Çocuklarını göremediği iddiasıyla 2009 yılında boşandığı eski eşi Aslı D.'yi(42) rehin alan Ümit A.'yı(43), polis ekipleri, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ikna etmeye çalıştı. Ümit A., çocukların velayeti konusunda kendisine yardımcı olunacağı sözü üzerine teslim oldu. Boşandığı eşi tarafından ayağından vurulan Aslı D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümit A.'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silahla rehin alarak Aslı D.'ye zorla kapıyı açtırdığı ve evde rehin aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Ümit A. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: DHA