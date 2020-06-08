Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı (2)
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Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı (2)

2 SAAT SONRA TESLİM OLDUÇocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi(42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.

Zorla girdiği evde boşandığı eşini ayağından vurup rehin aldı (2)
08.06.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:05

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Çocuklarını göremediği iddiasıyla 11 yıl önce boşandığı eşi Aslı D.'yi(42) ayağından vurup, evinde rehin alan Ümit A.(43),  Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ile polislerin, velayet konusunda kendisine yardımcı olunacağı yönünde söz vermeleri üzerine teslim oldu. Ümit A., gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayağından yaralı Aslı D. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ümit A.'nın işe gitmek için durakta bekleyen kızını silah tehdidiyle eve götürüp, annesi Aslı D.'ye kapıyı açtırdığı ardından da rehin alma olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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