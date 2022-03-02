Zorla eve girmeye çalışmışlardı, tutuklanarak cezaevine gönderildiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zorla eve girmeye çalışmışlardı, tutuklanarak cezaevine gönderildiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Zorla eve girmeye çalışmışlardı, tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde havaya ateş açan ve ikamete girmeye çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde havaya ateş açan ve ikamete girmeye çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Kozlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T., B.T., E.K ve A.Y.Ç. isimli şahıslar bir eve izinsiz girmeye çalışarak havaya ateş açtı. Ardından çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri İ.T., B.T., E.K. ve A.Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.T., B.T., E.K., A.Y.Ç. bugün adliyeye çıkarıldı. Adliyede hakim karşısına çıkan zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cezaevi'ne gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title