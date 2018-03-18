Zorla Değil; Mecburi...

Popüler işletim sistemi Windows 10'un entegre web tarayıcısı Microsoft Edge, platformun kendisinden çok daha az kullanılıyor. NetMarketShare'in yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Şubat 2018'de Windows 10 kullanıcılarının sadece %4'ü Edge'i varsayılan tarayıcı olarak kullanıyor. Buna kıyasla Chrome ise %59 oranında kullanılıyor. Görünüşe bakılırsa bu durumdan rahatsız olan Microsoft, Edge'in kullanım oranını "zorla da olsa" arttırmak için ilginç bir kuralı test ediyor.

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Son Windows 10 önizleme sürümü, Skip Ahead halkasında Windows Mail kullanıcıları bir linke tıkladıklarında bu adres varsayılan tarayıcı ne olursa olsun Edge ile açılıyor. Microsoft'a göre bu yeniliğin sebebi "güvenli ve tutarlı bir tecrübe" sunmak. Şirketin bu hareketi tamamen beklenmedik bir sürpriz değil. Microsoft daha önce Cortana'nın kullandığı arama motorunu zorunlu olarak Bing yapmıştı, şimdi Edge de bu politikayı takip ediyor.

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Bu özellik şimdilik sadece test sürümünde kullanılıyor. Eğer Microsoft gelecekte bu özelliği Windows 10'un kararlı sürümüne getirirse, işte o zaman tepkiler gelebilir...