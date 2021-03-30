Zorla başına kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı; şikayetçi olunmayınca dava düştü
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Zorla başına kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı; şikayetçi olunmayınca dava düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Zorla başına kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı; şikayetçi olunmayınca dava düştü

BAĞCILAR'da 53 yaşındaki İhsan Ö.'nün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman K. 'nın (35) 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

BAĞCILAR'da 53 yaşındaki İhsan Ö.'nün başına zorla kolonya döktüğü ve maske taktığı videoyu sosyal medyada paylaşan Osman K. 'nın (35) 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Müşteki İhsan Ö., ifadesinde "Sanığı mahalleden tanımaktayım, biz şakalaşıyorduk şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme de İhsan Ö.'nün şikayetçi olmaması üzerine davayı düşürdü.

Bakırköy 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci dur uşmaya sanık Osman K., ile müşteki İhsan Ö. katıldı. Sanık Osman K. duruşmadaki savunmasında suç işleme kastının olmadığını belirterek, "Müştekiyi aynı mahallede oturmamız sebebiyle yıllardır tanırım. Olay günü de sadece şaka amaçlı yapmış olduğum bir davranış üçüncü bir kişi tarafından kayda alınmış ve internet ortamında yayınlanmış. Tüm bu durumun yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. Duruşmada ifade veren müşteki İhsan Ö., de "Sanığı mahalleden tanımaktayım, olay günü biz şakalaşıyorduk, şikayetçi değilim" dedi.

DAVA DÜŞTÜ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, müştekinin şikayetçi olmaması sebebiyle davanın düşürülmesini talep etti. Mahkeme de müştekinin şikayetçi olmadığı, atılı eylemin şikayete tabi olduğu ve şikayet yokluğu sebebiyle davanın düşürülmesine karar verdi.

İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Osman K.'nın 19 Mart 2020 tarihinde müşteki İhsan Ö.'yü yanına çağırdığı, yüzüne maske takarak "Virüs vakasına yakalanmış, acil müdahale timi geldi" diyerek müştekinin kafasına sıvı bir madde döktüğü belirtilmişti. Osman K.'nın sözlerine "Tamam tamam aferin sana kesinlikle kimseye bulaşmıyorsun" diyerek devam ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu videoyu sosyal medya platformunda paylaştığı anlatılmıştı. Videonun müştekinin oğlu Ahmet Ö. tarafından görüldüğü ve şikayette bulunulduğu kaydedilen iddianamede, Osman K.'nin "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemişti.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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