Zorkun Yaylası'nda boş kalan sokaklar drone ile görüntülendi Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Zorkun Yaylası'nda sessizlik hakim oldu.

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Zorkun Yaylası'nda sessizlik hakim oldu. Salgınla mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, Zorkun Yaylası'nda da sokaklar boş kaldı. Yaylada, bayramın üçüncü gününde, cadde ve sokaklarda görevliler dışında kimse bulunmuyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylada, boş sokaklar drone ile görüntülendi. Kaynak: AA