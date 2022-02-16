Zorda kalanın yardımına Zabıta yetişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, görev alanlarında zor durumda kalan vatandaşların yardımına koşuyor

Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, görev alanlarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

YAŞLI KADINA YARDIM ETTİLER

7/24 kentin önemli noktalarında devriye ve denetim yapan ekipler, vatandaşların da zor zamanlarında yanında oluyor. Bu kapsamda Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi önünde durakta beklemekte olan yaşlı bir teyzemizi fark etti. Zabıta ekipleri, yaşlı kadının yanına giderek durumunu ve yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Gideceği yeri şaşırdığını ifade eden yaşlı kadını Zabıta ekipleri araçla gideceği yere kadar bıraktı.

ALIŞVERİŞİNİ YAPIP EVİNE GÖTÜRDÜLER

İzmit ilçesinde ise yürüme zorluğu çeken yaşlı bir amcanın alışverişe çıktığını fark eden ekipler, amcamızın alışveriş yapmasına yardım etti. Amcamızın marketten alışveriş yapmasına yardım eden ve torbalarını taşıyan ekipler, daha sonra evine götürdü.

TEDAVİ SONRASI EVİNE BIRAKILDI

Zabıta ekipleri Seka Devlet Hastanesinde karşılaştıkları yaşlı bir amcanın da yardımına koştu. Seka Devlet Hastanesi acilinde tedavi olduğunu ancak evine dönemediğini ifade eden yaşlı amcanın da yardımına koşan Zabıta ekibi, araçla Kuruçeşme'deki evine kadar bıraktı. Aynı şekilde Doğu Kışla Parkı'nda rahatsızlanarak düşen bir vatandaşın yardımına Zabıta ekibi yetişti. Ambulans tarafından hastaneye götürülen vatandaşı, tedavisinin ardından yine Zabıta ekibi evine kadar bıraktı.

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