Zorbey Erkoçkar: "İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Zorbey Erkoçkar: "İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti"

12.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:30
Zorbey Erkoçkar:

SAKARYA (İHA) – Pandemi dönemi ile birlikte yükselen ikinci el otomobil fiyatları, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti.

SAKARYA (İHA) – Pandemi dönemi ile birlikte yükselen ikinci el otomobil fiyatları, normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. Uzmanlar, piyasanın yaz dönemi ile birlikte daha da canlanacağının müjdesini verdi.

İkinci el araç piyasasında, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından dolayı yaşanan durgunluk, son günlerde, hareketlenmeye başladı. Fiyatların eskiye oranla gerilediğini ifade eden ve uzun yıllardın otomobil alım satım işi ile uğraşan Zorbey Erkoçkar ikinci el için en uygun zaman olduğunu ifade etti.

"Sıfır üretim hızlanınca, ikinci el piyasası rahatladı"

Korona virüs salgını sebebiyle dünya genelinde pek çok alanda olduğu gibi küresel otomotiv firmaları da üretime ara verildiğini söyleyen Erkoçkar, "Yaşanan üretim sıkıntısı, ikinci el otomobil piyasasını canlandırdı. Ancak aşırı talep, ikinci el otomobillerin fiyatlarını yükseltti. Yeni modellerin piyasaya girmesi ve cazip kampanyaların başlaması ile ikinci el piyasasındaki hareketlilik durdu. Bu da ikinci el otomobil almak isteyenlerin cazip fiyatlarda araç bulmasına olanak sağladı" dedi.

"Yaz dönemi daha da hareketlenecektir"

Özellikle ikinci el piyasasının tekrar canlanmaya başlamasıyla mutlu olduklarını ifade eden Zorbey Erkoçkar, "Yaz dönemine doğru daha da canlanacağını umuyoruz. Şu anda yaşanan hareketlilik bunu gösteriyor. Bir dönem hasar kayıtlı otomobillerin çok fazla talep gördüğünü de söylemek mümkündü. Artık ikinci el otomobil piyasasında yavaş yavaş normalleşmenin başladığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Özellikle ikinci el piyasasında otomobil fiyatları 30 bin liradan başlarken, üst limit giderek artıyor. Aracın kilometresi, hasar kaydına göre fiyatlarda büyük değişiklikler yaşanıyor. - SAKARYA

Zorbey Erkoçkar: 'İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Akif Ersoy Hulusi Akar Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zorbey Erkoçkar: "İkinci el otomobil fiyatları düşüşe geçti" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 13:40:11. #1.14#
title