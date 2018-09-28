Zorbas Kasırgası Yunanistan'dan Türkiye'ye Geçecek

Zorbas adı verilen tropik kasırganın Cuma ile Pazartesi günleri arasında Yunanistan'ın üzerinden geçerek Türkiye'ye geçmesi bekleniyor.

Afet boyunda büyük hasarlar verebilecek kapasitede olan Zorbas, Perşembe günü Yunanistan'a yaklaşıyor. İlk olarak Girit'ten geçip Peloponez, Ege ve Kiklades adalarını saracak olan kasırganın, Attika bölgesinde de baş göstermesi bekleniyor.

Ayrıca "Ksenofon" adındaki kötü hava koşulları, şiddetli rüzgarlar ve bu dönem için alışılmamış düşük ısı düzeyi ile ülkeyi sarmış durumda.

Limanlarda tekneleri deviren, ağaçları söken 10-11 bofor şiddetindeki rüzgar, Attika başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde bugün okulların kapalı tutulmasına neden oldu.

Pazartesi'den sonra doğuya doğru ilerleyecek olan Zorbas'ın yönünü değiştirmediği durumunda Türkiye'ye geçmesi bekleniyor. - Atina