Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

18.02.2021 16:36 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:39
Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Sırp voleybol antrenörü olan Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Zoran Terzic hayatı ve biyografisi nedir?

Sırp voleybol antrenörü olan Zoran Terzic kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Zoran Terzic hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZORAN TERZİC KİMDİR?

Zoran Terzic 9 Temmuz 1966 yılında doğan Sırp voleybol antrenörüdür. Milli düzeyde Sırbistan kadın milli voleybol takımının kulüp düzeyinde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmaktadır.

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1966 (54 yıl yaşında), Belgrad, Sırbistan

Çalıştırdığı takım: Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı (Baş antrenör, şu tarihten beri: 2018)

Eğitim: Belgrad Üniversitesi

Aldığı ödüller: Award of Olympic Committee of Serbia for Coach of the Year

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