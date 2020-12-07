Zor Yıllar filmi konusu nedir? Zor Yıllar oyuncuları ve Zor Yıllar özeti!
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Zor Yıllar filmi konusu nedir? Zor Yıllar oyuncuları ve Zor Yıllar özeti!

07.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.12.2020 12:13
Zor Yıllar filmi konusu nedir? Zor Yıllar oyuncuları ve Zor Yıllar özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zor Yıllar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zor Yıllar konusu, özeti ve Zor Yıllar oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zor Yıllar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Zor Yıllar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zor Yıllar filmini izleyecek olanların merak ettiği Zor Yıllar konusu nedir, Zor Yıllar oyuncuları kimler ve Zor Yıllar özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZOR YILLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Milli Mücadele yıllarında, cephede omuz omuza savaş tüm hızıyla sürerken, yurtta da, İngiliz asıllı bankalar savaştan dolayı maddi olarak iyice zor durumda kalmış, halkı sömürmektedir. Varını yoğunu tefecilere kaptırmış yerli halkın ticaret ehli yoklukla mücadele etmekte ve gün geçtikçe artan borçlardan dolayı bunalıma sürüklenmektedir. Zor durumdaki yerli tüccarlar, bir araya gelerek, İngiliz'in hem fiili hem de faiz düzeni sömürüsünden kurtulmak için ilk yerli bankayı kurmaya girişirler. Bu sırada tefecilere olan borcundan nasıl kurtulacağını bilemeyen İsmail Bey kendisini asarak, küçük kızını, karısını ve güzeller güzeli yeğeni Gülfem'i, gözü yaşlı ve borç içinde bırakır. Gülfem'in gönül verdiği Tahir ise daha yeni cepheye gitmiştir. Tefeciler kapıya dayanmış haldeyken, şehrin ileri gelen genç ve yakışıklı tüccarlarından Vehbi imdatlarına yetişir. Gülfem'in izdivacına taliptir ve bunun karşılığında borçlarını kapatacak, yaşadıkları konağı ve topraklarını onlara iade edecektir. Başkasını seven genç kadın önce karşı çıksa da, yengesi ve canından çok sevdiği küçük kuzeni Zeynep için fedakarlık yapmak zorunda kalır, Vehbi ile evlenir. Fakat, cephede yaralanan Tahir, Adapazarı'na umduğundan çabuk döner. Gülfem'i başkasının helali olarak görünce kahrolur. Babası, diğer tüccarlarla yerli banka kurmak için işbirliği içindedir, o da tüm zamanını, memlekete faydası dokunacak bu oluşuma harcamaya karar verir. Fakat İngilizler rahat durmayacak, yerli ajanlarla, halkın ve tüccarların gözünü korkutmaya devam edecektir. Bilmedikleri tek şey, yerli banka destekçileri içinde bulunan Vehbi'nin de bu ajanlardan biri olduğudur.


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