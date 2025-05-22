Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zor Ölüm 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zor Ölüm 2 konusu, özeti ve Zor Ölüm 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zor Ölüm 2 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Zor Ölüm 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zor Ölüm 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Zor Ölüm 2 konusu nedir, Zor Ölüm 2 oyuncuları kimler ve Zor Ölüm 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.
ZOR ÖLÜM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zor Ölüm 2, Dedektif John McClain'in bir kez daha kendini tehlikeli bir durumun ortasında bulmasını anlatıyor. Bu kez, Washington Dulles Havaalanı'nda teröristler iniş sistemini ele geçirir, ve McClain'in karısının da içinde bulunduğu uçak havada dolaşmak zorunda kalır.
ZOR ÖLÜM 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Bruce Willis Teğmen John McClane
Bonnie Bedelia Holly Gennero McClane
William Sadler Albay Stuart
Dennis Franz Yüzbaşı Carmine Lorenzo
Reginald VelJohnson Çavuş Al Powell
William Atherton Richard "Dick" Thornberg
Franco Nero General Ramon Esperanza
John Amos Binbaşı Grant
Art Evans Leslie Barnes
Fred Thompson Trudeau
Tom Bower Marvin
Sheila McCarthy Samantha "Sam" Coleman
Don Harvey Garber
Tony Ganios Baker
Peter Nelson Thompson
Robert Patrick O'Reilly
John Leguizamo Burke
Tom Verica Kahn
Vondie Curtis-Hall Miller
Mark Boone Junior Shockley
Colm Meaney Windsor Airlines uçağı'nın Pilotu
Robert Costanzo Çavuş Vito LorenzoZOR ÖLÜM 2 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Zor Ölüm 2, 1990 ABD yapımı gerilim aksiyon filmidir.