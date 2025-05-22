Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zor Ölüm 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zor Ölüm 2 konusu, özeti ve Zor Ölüm 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zor Ölüm 2 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Zor Ölüm 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zor Ölüm 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Zor Ölüm 2 konusu nedir, Zor Ölüm 2 oyuncuları kimler ve Zor Ölüm 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZOR ÖLÜM 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zor Ölüm 2, Dedektif John McClain'in bir kez daha kendini tehlikeli bir durumun ortasında bulmasını anlatıyor. Bu kez, Washington Dulles Havaalanı'nda teröristler iniş sistemini ele geçirir, ve McClain'in karısının da içinde bulunduğu uçak havada dolaşmak zorunda kalır.


ZOR ÖLÜM 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Bruce Willis Teğmen John McClane

Bonnie Bedelia Holly Gennero McClane

William Sadler Albay Stuart

Dennis Franz Yüzbaşı Carmine Lorenzo

Reginald VelJohnson Çavuş Al Powell

William Atherton Richard "Dick" Thornberg

Franco Nero General Ramon Esperanza

John Amos Binbaşı Grant

Art Evans Leslie Barnes

Fred Thompson Trudeau

Tom Bower Marvin

Sheila McCarthy Samantha "Sam" Coleman

Don Harvey Garber

Tony Ganios Baker

Peter Nelson Thompson

Robert Patrick O'Reilly

John Leguizamo Burke

Tom Verica Kahn

Vondie Curtis-Hall Miller

Mark Boone Junior Shockley

Colm Meaney Windsor Airlines uçağı'nın Pilotu

Robert Costanzo Çavuş Vito Lorenzo

ZOR ÖLÜM 2 FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Zor Ölüm 2, 1990 ABD yapımı gerilim aksiyon filmidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan, 'Bu adımı atmaya mecburuz' diyerek duyurdu

Yeni kredi destek paketi geliyor! Erdoğan "Mecburuz" diyerek duyurdu
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi

Şikayetini geri çeken eşten kayınpedere şok suçlama: 5 milyon dolar...
Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversite öğrencisi

Lüks rezidansa baskın! Suçüstü yakalandılar, hepsi üniversiteli
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Taraftarı heyecanlandıran gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama

Acun Ilıcalı: Yeni hocayı yakında açıklayacağız
Alanya'da sahilde güneşlenen Alman turist öldü

Sahilde şok eden olay! Güneşlenen Alman turist öldü
Rize'de rengi kırmızıya dönen dere halkı endişelendirdi

Bir ilimiz diken üstünde! Bir anda rengi kırmızıya döndü
TMSF, Anadolu'nun en büyük şirketini satışa çıkardı

100 bin kişi çalışıyor! Anadolu'nun en büyük şirketi satışa çıkarıldı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı

Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.