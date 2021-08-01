ZOR GÜNLERİ BERABER AŞACAĞIZ

Gün yaralarımızı birlikte sarma vakti!

Gün yaralarımızı birlikte sarma vakti!

Aydıncık, Bozyazı, Gülnar ve Silifke'nin farklı bölgelerinde meydana gelen ve doğal afete dönüşen orman yangınlarında birçok vatandaşımız mağdur olmuştur.

Buralarda yaşayan vatandaşlarımıza ve yangın söndürme çalışmalarında görevli personele Belediyemizce sıcak yemek ve diğer gıda maddeleri hızlıca ulaştırılmaktadır.

Bölgeye yaptığımız sıcak yemek ve diğer gıda desteğimize katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımıza, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gıda malzemelerinin bölgeye ulaştırılması konusunda yardımcı olunacaktır.

En çok ihtiyaç duyulan gıda malzemeleri et, pirinç, bulgur, makarna, sıvı yağ olup bu malzemeler Yusuf Kılınç Mahallesi Mezarlık Caddesi No: 22 Toroslar/MERSİN adresinde bulunan Aşhanemize teslim edilmesi halinde, en kısa süre içerisinde yangın bölgesindeki görevli ve diğer vatandaşlarımıza sıcak yemek ve kuru gıda olarak ulaştırılacaktır.

Yangın bölgesindeki vatandaşlarımızın önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak ihtiyaçları ayrıca kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bölgedeki vatandaşlarımıza gıda malzemesi dışında yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Alo 185 TEKSİN üzerinden bilgi almaları önemle rica olunur.

Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.

Yayın Tarihi: 1. 8. 2021 16: 14: 39

Kaynak: Habermetre