Zor günlerde birlikte mücadele ediyoruz
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Zor günlerde birlikte mücadele ediyoruz

Zor günlerde birlikte mücadele ediyoruz
Bültenler - Haberler | Güncel

Ülkemizin en büyük orman yangınlarına sahada görevli tüm birimleriyle destek veren Menteşe Belediyesi, Yardım Toplama Merkezlerinde kurduğu ekiplerle yangına müdahale edenlerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Menteşe Belediyesine bağlı personeller yangınla mücadelenin en çok yaşandığı Kozağaç, Yumaklı, Şenyayla ve Düzeyn mevkiindeki ekiplere destek olmak adına, Kozağaç ve Şenyayla mevkiilerinde kurulan Yardım Toplama Merkezlerinde sahada görevli tüm birimlerin su, gıda, el feneri, maske, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarını 7/24 karşılıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, orman yangınlarıyla mücadelede sahadaki tüm aktörlerle koordineli bir şekilde çalışıldığını belirterek, "Akdeniz bölgesinden başlayarak, Ege'mize kadar gelen ve Marmaris, Bodrum, Milas ve Menteşemizin birçok noktasında art arda çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Ama bu zor günlerde ülke olarak, Menteşe olarak kenetlenmesini ve birlikte mücadele etmesini bildik. Bölgemizde çıkan orman yangınlarına karşı Menteşe Belediyesi olarak tüm gücümüz ve ekibimiz ile destek olduk. Su tankerlerimiz, kamyonlarımız, iş makinelerimiz, araçlarımız, personellerimiz ve sağlık ekiplerimiz yangınların devam ettiği bölgelerde 7/24 çalıştı. Kozağaç ve Yılanlı Bölgesinde kurulan Yardım Toplama Merkezlerinde oluşturduğumuz ekiplerle yangına müdahalede bulunan sahadaki tüm birimlerin su, maske, el feneri, kafa feneri, gıda, yanmaz ayakkabı, kıyafet, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarını karşıladık.Menteşe Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı orman yangınlarında seferber ettik. Belediyemizin görevli personelleri sahadaki tüm birimlerle birlikte canla başla çalışarak yangınla mücadele ettiler. Büyükşehir Belediyemiz,Muski, Orman İşçilerimiz, orman köylümüz, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları, duyarlı sanatçılar, bölgemizdeki sanayici iş insanları, çevre il ve ilçelerden belediyelerin vermiş olduğu destekler ve havadan yapılan müdahaleler sayesinde yangınlara karşı birlikte mücadele ettik. Bu anlamda gecesini gündüzüne katarak orman yangınlara karşı fedakârca mücadele eden sahadaki tüm aktörlere bir kez daha teşekkür ediyorum.Bizler yangınlarla mücadele ederken topladıkları yardımları bizlere ulaştıran yardımda bulunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.Yangınlarla mücadele sırasında hayatını kaybeden kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Menteşe halkı, bölge halkı fedakârlığınızı, mücadelenizi asla unutmayacaktır. Dayanışma ruhuyla hep birlikte bu zor günleri atlatacağız." dedi.

Kaynak: Bültenler

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